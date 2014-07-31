专栏节选：对自己好一点，台湾正在转好的路上！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月31日出版的当期「老谢开讲」专栏)

唱衰台湾，看衰自己的未来，几乎成了台湾的共识，除了年轻人不断高喊崩世代，感叹高房价，抱怨二十二Ｋ；现在连政府也跟着唱衰自己，尤其是韩国可能与中国签署ＦＴＡ（自由贸易协定），媒体不断诉求韩国、中国、日本各使绝招，台湾胜算在哪里？众多官员也都异口同声表示，台商供应链出现断链危机。甚至我们的领导人马英九总统也不断高喊：「台湾已到生死存亡关头！我们的机会只剩两年！」

台湾真有这么悲观吗？上星期，我在《苹果日报》写了一篇文章，标题是「南韩没有那么好，台湾没有那么差」，仍然有很多人不以为然。这一周我还要再用力告诉大家，台湾真的没有那么坏，我从三个角度来观察。

观察一：领航企业成绩单亮丽，耀眼全球

首先是全球企业进入超级财报周，美国的大企业，像微软、苹果、英特尔、高通等纷纷发表财报，网科企业如脸书、亚马逊也都交出上一季的成绩单；台湾的企业也不例外，今年给台湾企业经营正面能量的有两家公司，一家是台积电公布半年营收三三一二．三五亿元，成长一四．八％，上半年净利一○七五亿元，成长一七．七％，税后EPS（每股纯益）四．一五元，假如台积电下半年继续维持这个速度的成长，台积电税前将有赚一个股本的能力，EPS有挑战九元的实力，这是台湾最会赚钱企业的写照。

台积电今年上半年的好，外资大力加码，也让台股登上九五九三的高点，让过去在亚洲独领风骚的韩国三星感到逊色；三星公布季报，业绩已连三季衰退，市值也跌破二千亿美元大关，主要是智慧型手机受到中国品牌手机大厂崛起瓜分市场，面临成长的瓶颈，三星在韩国股市的市值比第二大的现代汽车大了三倍，三星龙困浅滩，韩国股市也受到压缩。

除了台积电外，相机镜头模组大厂大立光也在法说会上交出空前亮丽的成绩单。大立光第二季净利三十七．二二亿元，EPS达二十七．七五元，上半年净利六十七．二一亿元，EPS高达五十．一一元，一家公司一年赚一个股本，已经是不得了的好公司了，大立光却是半年赚到五个股本，这是台湾上市公司史上最好的业绩。今年大立光最乐观的EPS可能会落在一二○至一二五元之间，这样的成绩单，不但是空前，也可能「绝后」，因为大立光打遍世界无敌手，靠着研发与精进的技术，巩固市场王者地位。

台积电与大立光是代表台湾科技在全球竞争的两强，在全球手机晶片逐渐拉近与高通差距的联发科，去年EPS高达二十．五一元，今年首季净利比去年同期成长一七一％，假如状况好的话，联发科合并了晨星，今年EPS也有挑战三十元的潜力。而即将召开法说会的台达电，单季净利逼近五十亿元，今年税后净利可能接近二百亿元，EPS近八元。

这些大市值公司都在全球竞争中用最好的业绩来回报国人，完全展现在全球竞争中的突出地位。这是台湾龙头的领航企业，它们的好表现，已让台湾经济吃下定心丸，今年大家对台股有上万点的期待，甚至外资里昂证券喊出台股上看一五三○○点，这些领航企业是最大功臣。

观察二：四大垫底企业不再赔钱，苦尽甘来

第二个面向来看台湾过去垫底的企业，最显着的是台湾「四大惨业」，到了今年全都不再赔钱。以台湾赔最多的面板产业来看，过去最惨烈的时候，友达从○九年到一二年曾赔三年，期间亏损一三五九亿元；群创（含奇美电）从○九年到一二年赔一一○八．四五亿元；华映则是从○八年起赔到现在，总共亏损九三四亿元，华映这么亏法，当然使得林蔚山、林郭文艳夫妇疲于奔命，连转入中小尺寸的彩晶，过去几年也赔三六八．四五亿元，四家面板厂赔掉三七六九．九亿元。但今年首季，面板厂都不赔了，其中友达赚二．五九亿元，彩晶赚十．七六亿元，华映赚○．八二亿元，群创首季赚一．五三亿元，第二季在召开法说会时，公布赚三十．一亿元。这显示面板产业真正摆脱昔日颓势，群创董事长段行建豪气地表示，要让面板从「惨业」变成「灿业」。

但翻身力道最大的仍是ＤＲＡＭ，这个产业在最惨的时候，台湾的业者几乎没顶，像太电的茂德，最后出局了；力晶股票下市，黄崇仁正努力寻求东山再起，一二年力晶的EPS是负的九．○九元，去年变成五．二一元，今年看起来获利会跌破大家眼镜。

ＤＲＡＭ产业最戏剧化的是华亚科与南亚科，这两家有台塑集团当后盾的企业，在ＤＲＡＭ最惨烈的年代，南亚科从○七年起，年年都亏损，累积亏了一六一○．○三亿元，华亚科赔掉八○四．五六亿元，若非台塑集团臂膀够硬，华亚科与南亚科恐怕早已不支出局了。

今年是华亚科与南亚科大爆发的一年，由于全球ＤＲＡＭ仅剩三星、SK海力士及美光三大势力，华亚科已落入美光版图，ＤＲＡＭ生态确立，获利空间加大，华亚科已连续两季净利都达一一○亿元以上，今年净利上看四百亿元；亏损最多的南亚科今年要减资九成，减资后也将快速步上复建之路，这是最标准的苦尽甘来产业。

台湾的另两个产业ＬＥＤ与太阳能没有那么惨，但是最惨的时候，像新日光在一一到一二年，两年亏七十．七二亿元，茂迪亏七十四．九二亿元，股价曾涨到一二○五元的益通，从○九年亏到一三年，总共亏损一二五．六八亿元。但太阳能厂首季都已获利，像新日光首季赚四．○七亿元，茂迪赚一．五三亿元，中美晶赚四．五一亿元。

最近美国通过双反（反倾销与反补贴），台湾的太阳能厂税率在二七．五九％至四四．一八％之间，中国的太阳能厂税率在二六．三三％至一六五．○四％之间，这个突发利空冲击，可能让刚刚爬起来的太阳能产业受到一点顿挫。不过，台湾的太阳能产业经过一轮购并与整合，实力已非吴下阿蒙，短暂调整后仍将再出发。过去几年在太阳能竞相扩厂中，中国的无锡尚德、江西赛维都不支倒地，台厂反而展现韧性。

台湾的ＬＥＤ厂面对中国ＬＥＤ厂杀价扩产竞争也逐渐稳住局面，最近晶电并下璨圆，上游晶粒厂整合又跨前一大步；封装的亿光在一二年最惨烈的时候，EPS只有一．三元，去年回复到三．五一元，今年有回复到○九年、一○年获利高峰的态势。今年上游的蓝宝石基板带来新商机，锐捷、兆鑫、佳晶都站在起跑线上。

过去几年拖累台湾四个最惨的「惨业」，像ＤＲＡＭ最惨亏了六千亿元，面板亏四千亿元，「两兆双星」的产业顿时变成「一兆伤心」，这当然伤了台湾的经济力；现在这些大赔钱「惨业」不再赔钱了，台湾整体上市柜公司获利也跟着节节创新高，这是第二个正向的力量。

观察三：企业调整力强，重新定位找到出路

第三个要谈的是企业的调整力，就像《侏罗纪公园》电影最后出现的一句话：「生命总会找到出路」，企业也会在困难中找到新方向。我举几家企业调整的例子，像南仁湖从○八年起积极到中国布局，南仁湖的老板李清波把台湾高速公路休息站经营模式搬到中国，包括山东、河南、福建；不料，中国看似商机无限大，真正头洗下去才知道赚钱困难，南仁湖从○八年到一二年，年年赔钱，只有一年小赚四百万元。

我在○九年曾经带领青岛考察团到山东潍坊的休息站，虽然李清波董事长很想把台湾高速公路经营模式复制到中国，但经济条件显然没有到位。这两年南仁湖逐步缩小中国经营版图，回头用心经营台湾，抢下更多高速公路休息站，拿下医院商场，荒废多年的小垦丁也推出热气球抢商机，亏损多年的南仁湖也不再亏损了。

另一家是从毛纺转入IC封测的勤益，○一年勤益在上海张江设立设立勤益电子，结果年年提列亏损，去年终于忍痛打掉机台折旧费用，出现五．七八亿元亏损，今年回归本业，积极开发资产，将逐渐找到自己的方向。

ＫＴＶ的钱柜，过去在中国大展拳脚，但这两年在中国营运受阻，现在关掉中国的大店，回到台湾精耕像桃园南崁、新北芦洲等小店，这种小包厢式的综合商场经营模式逐渐奏效，也是「山不转路转」的显例。

过去二十年，很多台商眼看着中国崛起，十三亿人口的市场商机广大，纷纷奋不顾身跳进这个大海里，这些年在大海中没顶的不计其数，这也是台湾经济陷入困难的症结所在；现在很多人慢慢认清这个事实，重新定位自己。

这两年我鼓励大家看《小众，其实不小》、《小，是我故意的》这两本书，台湾的企业过去追求大，但是进入分众的年代，求大往往是大而无当，最后只是苦了自己。这些年，我们目睹台湾经济的细微变化，例如，我小时候在云林西螺的家乡就有三家电影院，都是三、五百人的大电影院，后来这些电影院都关门大吉。

但是进入分众年代，综合商场崛起，像台东的电影院变成三、五十人的小包厢，分成几个厅，本来台东没有一家电影院，现在有了电影院，还变成当地居民最爱去的休闲中心。

钱柜的ＫＴＶ，以前是整栋大楼拿下来经营，里面有上百间包厢，现在进入小众时代，深入到小城市，推出二十至三十间包厢的小众经营模式，很容易让地方活络起来。台湾众多的企业重新定位自己，找到适合自己的营运模式，通常都可以有不错的出路。

台湾企业最难得的是调整力，像锻造铝圈厂巧新，在○八年金融海啸爆发时，手上两个大客户福特及通用几乎破产，巧新那年亏损六．五一亿元，几乎爆发财务危机，后来减资再起，重新调整经营脚步。巧新不断过滤客户，把低毛利率的客户换到高毛利率的客户，最后锁定几家最顶级的跑车厂；去年巧新EPS三．四三元，今年上半年营收成长一八．一％，毛利率拉高，EPS成长脚步更大，如今股价已直逼百元。

过去二十年来，台湾面对各种横逆与挑战，但是，企业凭藉调整力，很多卓越的企业领导人把公司带出难得的好成绩；虽然台湾的大环境不好，政府领导人也不尽如人意，但是台湾企业的生命力，已慢慢让台湾出现逆转胜的契机。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。