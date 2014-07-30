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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:00 BJT

富士康深圳工厂一名员工死于厂外--公司

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北7月29日 - 台湾鸿海精密工业股份有限公司 周二发布声明称，深圳富士康工厂一名22岁男性员工被发现死于工厂外。

声明指出，死亡原因尚不清楚，公司正在与各相关部门合作。这名员工周日被发现死亡。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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