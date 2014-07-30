《中国已公布新股发行上市日程表》--7月30日

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/30 沪 禾丰牧业 732609 8,000 5.88 21.78 广发证券 8/4
8/13 沪 长 白 山 732099 6,667 4.54 20.25 安信证券 8/18
8/14 沪 会 稽 山 780579 10,000 4.43 14.42 中金公司 8/19
------------------------------------------------------------------------------------
暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
-----------------------------------------------------------------------------------
新股上市:
-----------------------------------------------------------------------------------
上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
*7/31 沪 中材节能 8,000 3.46 21.63 光大证券
*7/31 深 台城制药 2,500 14.00 17.50 国信证券
*7/31 深 天华超净 1,558 8.47 18.29 东海证券
-/- 沪 康尼机电 603111 7,230 6.89 18.62 国泰君安
-/- 沪 川仪股份 603100 10,000 6.72 21.00 广发证券
-/- 深 三联虹普 300384 1,334 30.66 20.97 国都证券
-/- 深 国祯环保 300388 2,206 12.14 18.55 国元证券
-/- 深 艾 比 森 300389 1,966 18.43 13.16 光大证券
-/- 深 康跃科技 300391 1,667 9.84 20.50 长城证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。