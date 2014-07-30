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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:01 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月30日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

7/30 沪 禾丰牧业 732609 　8,000 5.88 21.78 广发证券 8/4

8/13 沪　　长 白 山 732099 6,667　　 4.54 20.25　　安信证券　8/18

8/14 沪　　会 稽 山 780579 10,000　 4.43 14.42 中金公司　8/19

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

*7/31 沪　　中材节能 　8,000　　 3.46 21.63　　光大证券

*7/31 深　　台城制药 2,500　　 14.00 17.50 国信证券　

*7/31 深　　天华超净 1,558 8.47 18.29 东海证券　　

-/-　　 沪　　康尼机电　603111　 7,230 6.89 18.62 国泰君安　

-/- 沪　　川仪股份　603100 10,000 6.72 21.00 广发证券　

-/- 深　　三联虹普　300384 1,334 30.66 20.97 国都证券

-/- 深　　国祯环保　300388　 2,206　　 12.14 18.55 国元证券

-/- 深　　艾 比 森　300389 1,966 18.43 13.16 光大证券　

-/- 深　　康跃科技　300391　 1,667 9.84 20.50 长城证券

　

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 张喜良)
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