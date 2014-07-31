专栏节选：普选、占中、沪港通--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月31日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

在大英帝国的扶植下，香港在两百年里，从一个沉睡的渔港，蜕变成全世界最大的金融中心之一。前个月在占领中环运动所发起的一项非正式公民投票，有七十万人，约香港十分之一人口出来投票；他们要求，二○一七年，下一届香港特首应由公民经普选产生。

北京的反应可想而知，并透过发布「一国两制」白皮书表达立场。其用意在于对国际社会宣示：特首不可能由公民提名或普选产生。

公平而论，八○年代有不少人怀疑，一个完全移转至中国主权下的英国殖民地，能保留多少不同的制度；如今，我们却将之视为理所当然。历史上，没有哪个国家实施、或企图实施「一国两制」的成功案例，对此必须对北京的创新和执行力予以肯定。此外，还有一些证据显示，许多香港公民，也就是所谓沉默的多数，并不支持抗议人士。

「沉默的多数」一词第一次出现在美国，用来描述六○年代保守的美国内陆民众「反对」反越战的人士；然而，最终历史似乎是站在反战人士的这一边。同样地，我认为没有人可以主张限制香港的公民权利，他们应经由普选来决定自己的领导人。

尽管白皮书列出法条，并明白表达北京的立场，但香港的持续性抗议并非狗吠火车、毫无助益；他们创造出令北京难堪的头条版面，也升高中国最具经济效率的香港的不稳定度。

比方，北京和香港正在合作「沪港股票交易机制试点」，即「沪港通」。该机制是让国际投资人可以透过香港市场买进上海Ａ股，也让中国境内的民众可以买卖香港Ｈ股。上周，中国证券主管机关证实，沪港通计画推行顺利，可如期在十月开始运作，八月将进行网路测试。

沪港通上路，代表除了现行的ＱＦＩＩ（合格境外投资机构）外，在日配额为基础下，任何个人投资者都可以买卖Ａ股。目前Ａ股价格相对Ｈ股折价约一成，为七年来差距最大的阶段，主因散户占八成的上海股市悲观气氛浓厚。因此，在外国投资人持有Ａ股市值低于四％的情况下，更有理由欢迎外国投资人来寻找价值低估的股票。

香港在银行、会计、法律、政府效能、司法审判和运输服务方面，都拥有先进的基础架构，未来日配额很可能会调整，届时，香港将成为外资投资中国资本市场的主要管道。

会吵的小孩有糖吃，香港公民的「嘈杂声」愈大，香港得到的糖果就愈多。讽刺的是，那些占中民众所造成的影响，有可能是香港精英们所期望的最好结果。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。