《财经洞察》用制度护航的强势反腐才是中国稳经济推改革重要推手

* 周永康落马昭显中央“打虎”决心

* 强力反腐须制度护航，才会成稳经济推改革推手

* 改革红利释放须强势反腐来保障

作者 沈燕

路透北京7月30日 - 中共十八大反腐败行动以来最大的“老虎”--前中央政治局常委周永康被立案审查，预示着强势反腐正成为中国经济新常态中的重要内容。但在大老虎数量毕竟有限，小官却巨贪的严竣现实面前，中国更需要用制度为强势反腐护航，使其成为稳经济、推改革的重要推手。

或许这也是中国将于10月召开十八届四中全会，主要议程是研究全面推进依法治国重大问题的核心所在。

面临转型期的中国，要确保今年实现经济增长7.5%的目标似乎问题并不大；虽然强势反腐导致部分地区出现官员不作为的“尸位素餐”现象，但要破解经济结构转型这一中长期难题，以及本届政府力推的深水区改革，让强势反腐保持常态无疑是把利器，更会有事半功倍之效。

从已公布的被查处腐败案件看，无论是地处经济发达的长三角、珠三角地区，抑或穷乡僻壤，甚至需要财政补贴的穷困乡村小镇，中国官场腐败中“小官巨贪”的特点非常明显。

而每一桩腐败案件都几乎与当地经济发展紧密关联，当官员手中的权力成为一些项目能否上马或批准的重要筹码时，失控的权力导致的后果不仅危及一方经济，更污染到整个社会风气的沦落。

中共十八大以来，中国反腐败斗争坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，严肃查处一些党员干部包括高级干部严重违纪问题。中纪委此前曾宣布，原中央军委副主席徐才厚因涉嫌受贿犯罪被开除党籍。截止目前被查处的省部级高官已逾30名。

**制度护航**

这也不得不让人反思：在抓不完的贪官背后，中国现行的官场用人体制以及官员监督机制应该如何完善？尤其是中国惯用“问题导向”的思路去制订政策，这也往往意味着出了问题才去纠错。试问出问题的官员可以罢免，但其对地方经济甚至在某些重要经济领域带来的严重恶果又由谁承担呢？

最典型的例子莫过于国家能源局前任主要官员几乎在这场强势反腐中全军覆没。今年3月中国国家能源局原局长刘铁男因涉嫌严重违纪被调查遭免职，其后国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏等官员均纷纷落马。

这在某种程度上也解释了中国能源领域改革推进多年却一直停滞不前，备受诟病的原因所在。

中国纪检监察报近日就评论称，这些年发生的一把手腐败问题，很少有同级纪委主动报告的。出现这些现象，除了主观认识之外，体制机制问题是个很重要的原因。

这也表明，中国要稳定经济推进改革，不仅需要净化腐败滋生的土壤，其中最有效做法是加大简政放权力度，让官员不再拥有可以滥用支配的权力；更要从法律、制度上，对官员的任用提拔严格规范，让官员和手中的权力都在阳光下透明。

强势反腐对于中国经济的正面影响也越来越明显。在专家们反复讨论的中国经济上行和下行压力孰轻孰重的力量对比中，除了影响经济的基本面因素外，要释放改革红利很大程度上需要中国强势反腐来保障。