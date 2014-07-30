台湾汇市：台币早盘陷入整理，观望美联储利率决议

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透台北7月30日 - 台币兑美元 周三早盘陷入整理。汇银人士指出，市场观望美国第二季GDP数据和联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议，交投缺乏方向。
他们表示，早盘人民币兑美元 大致持平，韩元兑美元 则略偏弱，虽然台币一度因外资汇入而稍走强，但也见到央行小买美元以维持汇率稳定。
〞等今晚数据，出口商也在观望。〞一位本地银行交易主管说。
另一本地银行交易员则指出，国际市场没有特别变化，显示大家都在等待美国今晚的结果公布。盘中还是观察台股 表现，以及下午会不会有外资汇入。
本地时间10:06，台股涨0.54%报9,442.15点。
今日早盘台币主要交易区间在29.933-29.950，上交易日全日主要区间在29.939-29.956。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略见收敛，报-0.005/0.005，一个月远汇报价 暂报在29.936-29.949左右，上日纽约盘收在29.940。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.930-29.980
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路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。