版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:20 BJT

台湾汇市：台币早盘陷入整理，观望美联储利率决议

路透台北7月30日 - 台币兑美元 周三早盘陷入整理。汇银人士指出，市场观望美国第二季GDP数据和联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议，交投缺乏方向。

他们表示，早盘人民币兑美元 大致持平，韩元兑美元 则略偏弱，虽然台币一度因外资汇入而稍走强，但也见到央行小买美元以维持汇率稳定。

〞等今晚数据，出口商也在观望。〞一位本地银行交易主管说。

另一本地银行交易员则指出，国际市场没有特别变化，显示大家都在等待美国今晚的结果公布。盘中还是观察台股 表现，以及下午会不会有外资汇入。

本地时间10:06，台股涨0.54%报9,442.15点。

今日早盘台币主要交易区间在29.933-29.950，上交易日全日主要区间在29.939-29.956。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略见收敛，报-0.005/0.005，一个月远汇报价 暂报在29.936-29.949左右，上日纽约盘收在29.940。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.930-29.980

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元指数接近六个月高位，等待美国GDP和美联储决议

--中国经济：保持宏观政策连续性稳定性，更注重定向调控--政治局会议

--日本数据：6月工业生产创逾三年最大降幅，经济前景蒙阴 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐