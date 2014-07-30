期货日报：沪铜下半年将宽幅区间振荡，沪锌表现令人期待

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
以下内容节选自7月30日的《期货日报》：
下半年铜铝锌行情展望：
铜：对于铜价的运行节奏，金瑞期货半年报给出了这样的阐述：因冶炼瓶颈的限制及废铜供应偏紧，从现在到下半年的消费旺季期间，现货精炼铜或维持偏紧的供需格局，铜价有望保持偏强走势，或将冲击7,200美元/吨一线。消费旺季过后，精铜需求转入淡季，且叠加年末冶炼厂生产冲量的影响，精铜供需或趋宽松，铜价亦将承压。整体来看，下半年铜价上有压力下有支撑，将呈现宽幅区间振荡走势，核心波动区间为6,000-7,200美元/吨。
铝：招商期货半年报认为，电解铝价格在巨大产能投放的激化下，仍将延续下跌态势。但在上游原料预期供给紧张和氧化铝成本上涨的传导下，电解铝成本支撑也较强烈，向下空间非常有限。总体而言，下半年铝价仍将陷于区间振荡。沪铝主力合约运行区间或位于13,000-14,000元/吨，伦铝仍将于1,670-2,000美元/吨区间运行，外强内弱格局持续。
锌：金瑞期货半年报认为，长期盘整及全球供应面的改善使得锌市投资价值凸显。全球锌市场供应格局向偏紧转变，供应缺口有扩大趋势，配合全球锌精矿减产概念，锌市场表现令人期待。风险因素重点关注经济复苏度及中国锌市场的供应压力。预计沪锌下半年价格波动区间为14,800-17,000元/吨，伦锌价格波动区间1,980-2,300美元/吨。(完)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。