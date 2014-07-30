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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:15 BJT

期货日报：沪铜下半年将宽幅区间振荡，沪锌表现令人期待

以下内容节选自7月30日的《期货日报》：

下半年铜铝锌行情展望：

铜：对于铜价的运行节奏，金瑞期货半年报给出了这样的阐述：因冶炼瓶颈的限制及废铜供应偏紧，从现在到下半年的消费旺季期间，现货精炼铜或维持偏紧的供需格局，铜价有望保持偏强走势，或将冲击7,200美元/吨一线。消费旺季过后，精铜需求转入淡季，且叠加年末冶炼厂生产冲量的影响，精铜供需或趋宽松，铜价亦将承压。整体来看，下半年铜价上有压力下有支撑，将呈现宽幅区间振荡走势，核心波动区间为6,000-7,200美元/吨。

铝：招商期货半年报认为，电解铝价格在巨大产能投放的激化下，仍将延续下跌态势。但在上游原料预期供给紧张和氧化铝成本上涨的传导下，电解铝成本支撑也较强烈，向下空间非常有限。总体而言，下半年铝价仍将陷于区间振荡。沪铝主力合约运行区间或位于13,000-14,000元/吨，伦铝仍将于1,670-2,000美元/吨区间运行，外强内弱格局持续。

锌：金瑞期货半年报认为，长期盘整及全球供应面的改善使得锌市投资价值凸显。全球锌市场供应格局向偏紧转变，供应缺口有扩大趋势，配合全球锌精矿减产概念，锌市场表现令人期待。风险因素重点关注经济复苏度及中国锌市场的供应压力。预计沪锌下半年价格波动区间为14,800-17,000元/吨，伦锌价格波动区间1,980-2,300美元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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