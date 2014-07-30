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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:17 BJT

宝城期货：大连豆粕反弹后难改下跌趋势，受基本面利空压制

以下内容节选自7月30日的《期货日报》：

近期，CBOT大豆反弹、转基因DDGS进口禁令以及国内饲料需求旺季的到来，提振豆粕和菜粕止跌反弹，尤其是豆粕已向上突破20日均线。然而，基本面上利空压制犹存，技术面上持仓连续下降，粕类期货弱势难改，反弹过后难逃下跌的趋势。

大豆的熊市格局将奠定豆粕期货弱势运行的大势。虽然油厂与饲料企业的博弈令行情加剧振荡，但是国内饲料需求的价格弹性正在变大，反弹会抑制补库积极性，后市价格或继续下行，再寻平衡。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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