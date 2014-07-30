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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:22 BJT

台湾股市：早盘中小幅上涨，关注美联储会议结果

路透台北7月30日 - 台湾股市周三早盘中涨0.31%，与亚洲地区其它股市走势相符。投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍晚公布政策会议结果。

本地时间09:50，台股加权股价指数 涨29.28点，报9,421.16点。昨日跌0.3%。

许多人预期，薪资成长缓慢将促使美联储维持宽松货币政策。这种前景持续提振全球股市。

台湾多数类股上涨，营造建材类指数 涨1.16%。

金融保险类指数 和运输类指数 分别上涨0.59%和0.63%。

汽车类指数 跌0.62%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.6%，稍早小幅走低。日股日经指数 升0.2%。(完)
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