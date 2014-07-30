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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:22 BJT

宝城期货：大商所焦炭期价有望阶段性反弹，因需求面改善

以下内容节选自7月30日的《期货日报》：

前期在上游成本支撑减弱的影响下，焦炭期价一度弱势下行。然而，宏观经济企稳回升带动股指、有色金属等强势冲高，加之房地产市场政策放松步伐加快，黑色产业链曙光乍现。在下游钢企补库需求增加的提振下，焦炭期价料将阶段性反弹。

中钢协最新数据显示，7月中旬重点钢企日均粗钢产量旬环比小幅下降0.37%，至180.8万吨，但较年内均值仍增长3.10%。并且，在钢企盈利改善的情况下，中小型钢厂增产或者复产的积极性较高。截至7月25日，样本钢厂的高炉开工率继续增加0.97%，至90.19%。由于钢企开工率保持较高水平，钢厂对于焦炭等原料的需求仍然保持高位。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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