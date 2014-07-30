宝城期货：大商所焦炭期价有望阶段性反弹，因需求面改善

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
以下内容节选自7月30日的《期货日报》：
前期在上游成本支撑减弱的影响下，焦炭期价一度弱势下行。然而，宏观经济企稳回升带动股指、有色金属等强势冲高，加之房地产市场政策放松步伐加快，黑色产业链曙光乍现。在下游钢企补库需求增加的提振下，焦炭期价料将阶段性反弹。
中钢协最新数据显示，7月中旬重点钢企日均粗钢产量旬环比小幅下降0.37%，至180.8万吨，但较年内均值仍增长3.10%。并且，在钢企盈利改善的情况下，中小型钢厂增产或者复产的积极性较高。截至7月25日，样本钢厂的高炉开工率继续增加0.97%，至90.19%。由于钢企开工率保持较高水平，钢厂对于焦炭等原料的需求仍然保持高位。(完)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。