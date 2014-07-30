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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:26 BJT

日本个股：丰田汽车今年上半年全球销量增加3.8%至509.7万辆

路透东京7月30日 - 丰田汽车 称该公司今年上半年全球销量增加3.8%至509.7万辆，创出同期销售记录。在德国大众汽车(福斯汽车) 的强力挑战中，丰田汽车仍稳居全球汽车销量第一。

丰田汽车称其今年上半年海外销量成长2.9%至385万辆。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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