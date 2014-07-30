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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:39 BJT

中国新债：工行下周一将招标发行200亿元二级资本债，期限10年

路透上海7月30日 - 全球资产最大银行--中国工商银行 周三公告，将于下周一(8月4日)招标发行200亿元人民币固息二级资本债券，期限10年。所募资金将用于充实二级资本，提高资本充足率。

此前工行宣布的二级资本债券发行计划为至多600亿元，下周将招标的为第一期。该期债在第五年末附有前提条件的发行人赎回权。起息日和缴款日同为8月5日，发行期限为8月4日至8月5日。

中诚信国际信用评级公司对发行人和本期债券的信用评级均为AAA级。中信证券和瑞银证券为联合主承销商。

今年一季度，工行实现净利润734.61亿元；期末不良贷款率为0.97%，资本充足率和核心资本充足率分别为13.25%和10.66%。

中债数据显示，今年以来，已有10多家股份制和地方性银行发行二级资本工具，总额超过千亿元。

“中国版”巴塞尔协议III于2013年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)

参看详情，请点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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