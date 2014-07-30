中国新债：工行下周一将招标发行200亿元二级资本债，期限10年

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透上海7月30日 - 全球资产最大银行--中国工商银行 周三公告，将于下周一(8月4日)招标发行200亿元人民币固息二级资本债券，期限10年。所募资金将用于充实二级资本，提高资本充足率。
此前工行宣布的二级资本债券发行计划为至多600亿元，下周将招标的为第一期。该期债在第五年末附有前提条件的发行人赎回权。起息日和缴款日同为8月5日，发行期限为8月4日至8月5日。
中诚信国际信用评级公司对发行人和本期债券的信用评级均为AAA级。中信证券和瑞银证券为联合主承销商。
今年一季度，工行实现净利润734.61亿元；期末不良贷款率为0.97%，资本充足率和核心资本充足率分别为13.25%和10.66%。
中债数据显示，今年以来，已有10多家股份制和地方性银行发行二级资本工具，总额超过千亿元。
“中国版”巴塞尔协议III于2013年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)
参看详情，请点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。