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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:33 BJT

日本股市：日经指数早盘小升，企业强劲业绩抵消疲弱数据的影响

路透东京7月30日 - 日本股市日经指数周三上午在震荡交投中小升，徘徊在六个月高点附近，本田汽车 和Tokyo Electron 等企业的强劲业绩，盖过疲弱工业生产数据的影响。

日经指数 早盘中段小升0.2%至15,643.55点，此前在平盘上下波动。该指数周二上扬0.6%，一直维持在1月中以来高位附近。

日本政府周三公布的数据显示，6月工业生产创2011年3月地震海啸灾变以来最大降幅，因企业放慢生产以抵减库存的积累。

疲弱数据的影响被强劲公司业绩所抵消。

本田汽车跳升3.6%，按成交量看是交投最活跃个股。Tokyo Electron上涨2.7%。

“包括海外养老基金在内的宏观基金正在从美国股票转向日本股票，因为日本股票的估值更低，”法国巴黎银行的全球股票部门主管Kyoya Okazawa称。

他指出，除此之外，投资者乐观认为日本企业正摆脱消费税上调的影响。

东证股价指数 持平于1,290.78点，JPX日经400指数 亦持平于11,755.91点。(完)
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