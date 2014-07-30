版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:37 BJT

韩国股市：早盘触及三年高点，政府经济刺激措施提振外资风险偏好

路透首尔7月30日 - 韩国股市周三早盘升至三年高点，政府推动经济增长的承诺以及努力促使企业提高股息，继续提振海外投资者的风险偏好。

0200GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.7%至2,075.76点。本地股市触及2011年8月以来最高水平。

“(政府的政策)令市场预期企业将增加派息，这将继续为股市提供强大的上涨动力，”东洋证券衍生品分析师Lee Jung-ho说。

政府出台刺激举措提振经济，其中也包括本月推出的110亿美元公共支出计划，以及放宽抵押贷款限制规定。

SK海力士 上扬3.5%。此前公布的政府数据显示，6月经季节调整的工业生产在半导体出口的带动下上升2.9%。

不过现代重工 重挫约9%，因为该公司公布第二季录得创纪录的季度营业亏损1.1万亿韩元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐