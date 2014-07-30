韩国股市：早盘触及三年高点，政府经济刺激措施提振外资风险偏好

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透首尔7月30日 - 韩国股市周三早盘升至三年高点，政府推动经济增长的承诺以及努力促使企业提高股息，继续提振海外投资者的风险偏好。
0200GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.7%至2,075.76点。本地股市触及2011年8月以来最高水平。
“(政府的政策)令市场预期企业将增加派息，这将继续为股市提供强大的上涨动力，”东洋证券衍生品分析师Lee Jung-ho说。
政府出台刺激举措提振经济，其中也包括本月推出的110亿美元公共支出计划，以及放宽抵押贷款限制规定。
SK海力士 上扬3.5%。此前公布的政府数据显示，6月经季节调整的工业生产在半导体出口的带动下上升2.9%。
不过现代重工 重挫约9%，因为该公司公布第二季录得创纪录的季度营业亏损1.1万亿韩元。(完)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。