《路透晚报》--7月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：保持宏观政策连续性稳定性，更注重定向调控--政治局会议

周二召开的中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。

--中国反腐：对周永康的立案审查彰显党纪面前人人平等--人民日报

针对中国前中央政治局常委周永康涉嫌严重违纪被立案审查，人民日报周三刊登评论员文章称，中央的这一决定彰显了“治国必先治党、治党务必从严”的坚定决心，证明党纪面前人人平等，党内没有特殊党员。

--《财经洞察》用制度护航的强势反腐才是中国稳经济推改革重要推手

中共十八大反腐败行动以来最大的“老虎”--前中央政治局常委周永康被立案审查，预示着强势反腐正成为中国经济新常态中的重要内容。但在大老虎数量毕竟有限，小官却巨贪的严竣现实面前，中国更需要用制度为强势反腐护航，使其成为稳经济、推改革的重要推手。

--中国经济：统一城乡户口登记制度，取消农业与非农业户口性质区分

为进一步推进户籍制度改革，中国拟统一城乡户口登记制度，并全面实施居住证制度，计划到2020年实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

--中国房地产：北京时隔39个月再现住宅用地流标，土地开始价值回归

中国楼市低迷已蔓延到了一线城市的土地市场，北京市总价77亿元人民币的两宗住宅地块因无人报价而流标，为时隔39个月后再现此景，暗示北京土地进入价值回归的调整过程。

--中国投资：上半年中资海外房地产投资额增17%，伦敦最受青睐--仲量联行

物业顾问仲量联行周三发表报告，2014年上半年，中国的海外房地产投资总额较去年同期增长17%，达到54亿美元，伦敦成为中国投资者最大的海外市场。

--中国汽车：电动汽车集中式充换电2020年前免收基本电费--发改委

中国国家发展和改革委员会周三下发通知，确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策，对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费。

【金融】

--中国金融：阿里巴巴金融等电商平台贷款业务接入央行征信系统

中国上海证券报周三报导称，从央行征信中心相关人士处了解到，以阿里巴巴金融为代表的电商平台贷款业务，由于其背后运营实体是小额贷款公司，目前已按照小贷公司的接入思路，实现与央行征信系统的接入。

【固定收益】

--新债招标：中国农发行三期债收益率稍高预期，市况平稳偏离度不大

中国农业发展银行周三招标的三期固息增发债，中标收益率稍高于预期。近日现券和资金面均较平稳，新债发行也难出现大惊大喜，与预测均值偏离度仅在2个基点(bp)上下。

--中国货币市场：主要回购利率稳中略降，资金充裕格局短期难改

中国银行间资金市场周三主要回购利率稳中略降，月底将至，但资金供给依旧充裕，尽管部分信用债质押的回购交易仍会对成交均价形成一些扰动外，但随着月末因素很快消除，回购利率料仍有进一步下行空间。

--中国债市动态：现券持稳，官方表态下半年政策保持连续性符合预期

中国银行间市场周三现券持稳。交易员表示，官方表态下半年政策会保持连续性和稳定性，且更注重定向调控，基本在市场预期范围内，现券反应平淡，早间窄幅波动，多空双方多观望为主。

--中国新债：工行下周一将招标发行200亿元二级资本债，期限10年

全球资产最大银行--中国工商银行周三公告，将于下周一(8月4日)招标发行200亿元人民币固息二级资本债券，期限10年。所募资金将用于充实二级资本，提高资本充足率。

--中国新债：财政部将于下周三发行280亿元固息国债，为七年品种续发

中国财政部周三公告称，将于下周三(8月6日)招标发行280亿元人民币记账附息国债，为今年第13期七年品种续发。

--中国债市：IRS窄幅波动，回购利率居高难下场内观望为主

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周三窄幅波动。消息面淡静，且七天回购定盘利率仍在相对高位徘徊，IRS缺乏继续下行动力，场内观望气氛占主导。

【外汇】

--中国汇市：人民币延续涨势，成交价与中间价相向而行

中国人民币兑美元周三延续近日升势。中间价随强势美元指数继续贬值，盘面上净结汇方向清晰；但在逐步接近6.173元前期高位时升值步伐放缓。

--离岸人民币：中国国开行计划发行10年期点心债，询价利率4.4%

根据销售文件，中国国家开发银行计划发行10年期点心债，周三正以4.4%的利率在市场询价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收低终止六连涨，地产、电力板块出现回调拖累大盘

中国股市沪综指周三小幅收低，终止此前连续六天上涨。今日股指受中石油、中石化冲高带动盘中冲击年内高点2,194.57点，但板块分化特征明显，地产、电力板块走弱对大盘形成拖累。分析师指出，周永康事件对石油石化板块的市场预期有所改善，但该板块成长性较差，难以带动大盘持续走强。

--《焦点》周永康被立案审查减少股市不确定因素，A股分析师纷纷唱多

虽然原中共中央政治局常委周永康被立案审查是一起典型的政治事件，但中国政治经济向来关系紧密，相当多的分析师将该事件视为A股市场的一大利好因素，并看好未来A股走势。

--中国个股：中创信测拟发股收购北京信威，交易总价近225亿元

中国通信大佬王靖旗下北京信威通信技术有限公司借壳上市一事再进一步；中创信测 600485.SS 周三公告称，拟向北京信威股东发行股份，收购其所持北京信威股份，交易总价约224.8亿元人民币，同时中创信测拟非公开发行募集不超过40亿元。

--香港个股：复星与上影集团共组文化产业投资基金，共拓影视娱乐市场

中国最大综合性民营企业--复星国际正加紧在文化娱乐产业的布局，最新举动是公司与上海电影集团周二签署战略合作协议，双方联合成立上影复星文化产业投资基金。今后，双方将以此为平台，在影视制片、发行、放映和衍生品开发等领域展开深入合作。

--中国个股:国电电力上半年净利29.67亿元,同比下降5.68%--业绩快报