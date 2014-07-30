重发-券商观点：周永康被立案审查后工作重心转经济，股市将正常化--银河

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
(重发以润饰标题)
路透上海7月30日 - 中国原中央政治局常委周永康因涉嫌严重违纪被立案审查，银河证券首席策略分析师孙建波周三发布报告认为，打“老虎”之后，反腐制度化将是新的主旋律，而后重点必然回归经济，中国股市也将正常化。
“虽然改革憧憬之后是牛市起点，但我们要耐心地等待改革厘清头绪。改革，势必是先整顿，整顿完大老虎，经济的整顿才会畅通无阻。”报告称。
此外，周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。要有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，加快深化改革开放，着力推动结构调整，妥善防范化解风险，努力实现全年经济社会发展预期目标。
对此银河报告认为，本次会议再次把“防风险”明确提出来：围绕稳增长、调结构、惠民生、防风险，加快推进改革，激发市场内在动力和活力。也就是说，“防风险”将是下半年经济工作的重要内容。
报告并预计，下半年宏观调控政策不会发生大的变化，已经出台的措施继续强调落实。下半年宏观经济有望保持平稳发展的趋势，顺利完成年度经济工作目标。
报告称，政策累积效应和经济环比改善的累积影响在短期情绪推动下爆发，三季度A股红色行情可持续，蓝筹为主兼顾成长与消费。估值修复推动蓝筹大反弹，乐观市场环境也将带动成长股同步崛起。
就风格转化而言，尤其是大盘股相对于小盘股的超额收益，历史上大盘股上涨而小盘股下跌的次数很少、时间也不长。今年7月是2006年以来的第二次。预计8月延续7月的概率很小，大盘低估值蓝筹和小盘成长均有机会。
报告并认为，在看好金融地产链条低估值修复的同时，从长期角度更要看好品牌消费和医药、电动汽车、机器人和智能生活服务的机会。大盘股蓝筹反弹的逻辑是低估值修复，要么抓龙头，要么抓补涨的机会；小盘股中，估值相对安全、前期跌幅大、行业前景看好的股票也会估值修复。消费沉寂了很长时间，应该也有机会。
A股市场标杆指数--沪综指 周二已连续第六日收升，续创七个半月收盘新高；周三早盘则冲高回落，维持窄幅整理态势。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。