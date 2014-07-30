证券时报：大连玉米近月期价飙升，现货触及历史高位

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
以下内容节选自7月30日的证券时报网：
近两日，玉米近月期货合约C1409出现了大幅上涨，周一、周二两日累计涨幅达68元/吨，其中周二涨势最为强劲，日内上涨51元/吨，冲破2500元/吨高位，最高至2518元/吨， 整体以减仓上行为主。9月合约主要由拍卖定价，同时随着交割月的临近，期货价格逐渐向现货价格靠拢。今年玉米市场结构发生了较大变化，粮源主要集中在临储手中，优质玉米供应偏紧，交货方压力较大，预计短期内C1409仍将维持坚挺走势。
2013/2014东北临储累计收购玉米6919万吨，临储玉米库存总量攀升至1亿吨以上，相当于全国玉米总产的一半。考虑到未来政策粮的投放压力，贸易商囤粮意愿降低，多在6月份之前出清存货，粮源高度集中于临储处，南方部分饲料厂和东北深加工企业对拍卖寄予较高期望，库存维持偏低水平，为后期玉米价格上涨埋下隐患。(完)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。