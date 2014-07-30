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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 11:03 BJT

证券时报：大连玉米近月期价飙升，现货触及历史高位

以下内容节选自7月30日的证券时报网：

近两日，玉米近月期货合约C1409出现了大幅上涨，周一、周二两日累计涨幅达68元/吨，其中周二涨势最为强劲，日内上涨51元/吨，冲破2500元/吨高位，最高至2518元/吨， 整体以减仓上行为主。9月合约主要由拍卖定价，同时随着交割月的临近，期货价格逐渐向现货价格靠拢。今年玉米市场结构发生了较大变化，粮源主要集中在临储手中，优质玉米供应偏紧，交货方压力较大，预计短期内C1409仍将维持坚挺走势。

2013/2014东北临储累计收购玉米6919万吨，临储玉米库存总量攀升至1亿吨以上，相当于全国玉米总产的一半。考虑到未来政策粮的投放压力，贸易商囤粮意愿降低，多在6月份之前出清存货，粮源高度集中于临储处，南方部分饲料厂和东北深加工企业对拍卖寄予较高期望，库存维持偏低水平，为后期玉米价格上涨埋下隐患。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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