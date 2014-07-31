《中国债券市场每日交易备忘》--7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国交通银行 49.089亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)10:00-11:00招标 淮南矿业集团30亿元9个月期超短融簿记建档(联合资信AAA，中债资信AA+)，平安银行和兴业银行主承 东方证券25亿元84天期短期融资券招标(主体评级AAA)，浦发银行主承 邹城市城市资产经营14亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券主承 临安市城建发展10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券和国信证券主承 鹤壁市经济建设投资9亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中原证券主承 宁波银行 10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行 ============================================================================ 二、新债上市： 郑州高新国有资产14亿元七年期固息债1480410，票面利率7.00% 邯郸2.58亿元六年期中小企业集合债1480418，票面利率9.50% 杭州市拱墅区经济发展投资6亿元七年期固息债1480419，票面利率6.90% 深圳能源 20亿元九个月期超短融011499001，票面利率4.90% 中材科技 4亿元一年期短融041469038，票面利率5.39% 江南化工 3亿元一年期短融041460070，票面利率7.00% 奥瑞金 5亿元三年期中票101455012，票面利率6.90% ============================================================================ 三、缴款： 天津广成投资集团15亿元七年期固息债1480422，票面利率7.45% 冀中能源集团20亿元一年期短融 天津市旅游(控股)集团3亿元一年期短融 窑街煤电集团5亿元一年期短融 鞍钢集团30亿元三年期中票 农业银行 10亿元九个月期同业存单111403010，参考收益率4.75% 中信银行 10亿元六个月期同业存单111408016，参考收益率4.70% 华夏银行 10亿元三个月期同业存单111418002，参考收益率4.6002% 厦门农村商业银行5亿元三个月期同业存单111490018，参考收益率4.8000% 兴业银行 20亿元三个月期同业存单111410022，参考收益率4.6002% 南京银行 10亿元九个月期同业存单111490019，参考收益率4.8801% 上海银行10亿元三个月期同业存单111416009，参考收益率4.6200% ============================================================================ 四、还本付息： 内蒙古包钢钢联股份有限公司10亿元五年期中票到期兑付 0982107，票面利率4.95% 01国债７ 010007 付息 06鲁能债 068035 付息 07沪建债 078036 付息 07深高速债 078037 付息 09虞水债 0980122 付息 12白山债 1280221 付息 12地方债06 129106 付息 13玉龙MTN001 101358004 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --根据中国国家外汇管理局周三公布的初步数据，今年二季度国际收支再度出现经常项目顺差、资本金融项目 逆差的格局，显示当季中国跨境资金流动呈现偏流出的压力。 --中国国家外汇管理局周三公布数据，截至7月30日，已有252家QFII(合格境外机构投资者)合计获批578.98亿 美元的投资额度，较上月底净增13.5亿美元。 8/1公布7月官方制造业PMI (6月51.0) 汇丰制造业PMI终值 (6月50.7) 8/3公布7月官方非制造业PMI (6月55) 8/8公布7月进出口贸易数据 (6月顺差316亿美元) 8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (6月-1.1%) 居民消费价格指数(CPI) (6月2.3%) 8/13公布7月固定资产投资(不含农户) (1-6月17.3%) 社会消费品零售总额 (6月12.4%) 工业增加值 (6月9.20%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/康熙泽；审校 吴芳)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。