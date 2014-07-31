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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:52 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
    
   中国交通银行  49.089亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)10:00-11:00招标  
   淮南矿业集团30亿元9个月期超短融簿记建档(联合资信AAA，中债资信AA+)，平安银行和兴业银行主承
   东方证券25亿元84天期短期融资券招标(主体评级AAA)，浦发银行主承 
   邹城市城市资产经营14亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券主承            
   临安市城建发展10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券和国信证券主承
   鹤壁市经济建设投资9亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中原证券主承 
   宁波银行 10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行
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   二、新债上市： 
    
   郑州高新国有资产14亿元七年期固息债1480410，票面利率7.00%
   邯郸2.58亿元六年期中小企业集合债1480418，票面利率9.50%
   杭州市拱墅区经济发展投资6亿元七年期固息债1480419，票面利率6.90%
   深圳能源 20亿元九个月期超短融011499001，票面利率4.90%         
   中材科技 4亿元一年期短融041469038，票面利率5.39%
   江南化工 3亿元一年期短融041460070，票面利率7.00%
   奥瑞金 5亿元三年期中票101455012，票面利率6.90%
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   三、缴款：
    
   天津广成投资集团15亿元七年期固息债1480422，票面利率7.45%
   冀中能源集团20亿元一年期短融
   天津市旅游(控股)集团3亿元一年期短融
   窑街煤电集团5亿元一年期短融
   鞍钢集团30亿元三年期中票
   农业银行  10亿元九个月期同业存单111403010，参考收益率4.75%
   中信银行  10亿元六个月期同业存单111408016，参考收益率4.70%
   华夏银行 10亿元三个月期同业存单111418002，参考收益率4.6002%   
   厦门农村商业银行5亿元三个月期同业存单111490018，参考收益率4.8000%     
   兴业银行 20亿元三个月期同业存单111410022，参考收益率4.6002%    
   南京银行 10亿元九个月期同业存单111490019，参考收益率4.8801%     
   上海银行10亿元三个月期同业存单111416009，参考收益率4.6200%     
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   四、还本付息： 

   内蒙古包钢钢联股份有限公司10亿元五年期中票到期兑付    0982107，票面利率4.95%
   01国债７ 010007 付息    
   06鲁能债 068035 付息    
   07沪建债 078036 付息    
   07深高速债 078037 付息    
   09虞水债 0980122 付息    
   12白山债 1280221 付息    
   12地方债06 129106 付息
   13玉龙MTN001  101358004     
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
   --根据中国国家外汇管理局周三公布的初步数据，今年二季度国际收支再度出现经常项目顺差、资本金融项目
逆差的格局，显示当季中国跨境资金流动呈现偏流出的压力。 
   --中国国家外汇管理局周三公布数据，截至7月30日，已有252家QFII(合格境外机构投资者)合计获批578.98亿
美元的投资额度，较上月底净增13.5亿美元。 
    
        
    8/1公布7月官方制造业PMI                (6月51.0)        
              汇丰制造业PMI终值            (6月50.7)        
    8/3公布7月官方非制造业PMI              (6月55)      
    8/8公布7月进出口贸易数据               (6月顺差316亿美元)       
    8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI)   (6月-1.1%)             
              居民消费价格指数(CPI)         (6月2.3%)       
    8/13公布7月固定资产投资(不含农户)       (1-6月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (6月12.4%)      
              工业增加值                    (6月9.20%)      
              房地产投资和销售情况月度报告        
    8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
    8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值         (7月初值50.8)                       
    8/28公布1-7月规模以上工业企业利润      
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 杨文纨/康熙泽；审校 吴芳)
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