《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月30日

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *淮南矿业 200 30 9 7/31-8/1簿记 平安银行 联合资信AAA 8/4 8/5
兴业银行 中债信AA＋ =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *河北建设 30 15 12 8/4簿记建档 国开行 AAA 8/5 8/6 投资集团 农业银行 ======================================================================================= *中信建投 57 19 3 8/4招标 工商银行 AAA 8/5 8/6
(最高发行余额) 浦发银行等 ======================================================================================= *长城证券 24 8 3 8/4招标 中信银行 AA 8/5 8/6
(最高发行余额) ======================================================================================= *东南网架 6 3 12 8/4簿记建档 中信银行 AA- 8/6 8/7
======================================================================================= *华电国际 45 30 12 8/6簿记建档 工商银行 AAA 8/7 8/8
招商银行 ======================================================================================= *江阴市公有 15 8 12 8/6簿记建档 浙商银行 AA 8/8 8/11 资产经营 民生银行 ======================================================================================= 冀中能源集团 60 20 12 7/30簿记建档 中国银行 AAA 7/31 8/1 ======================================================================================= 天津市旅游 6.5 3 12 7/30簿记建档 渤海银行 AA 7/31 8/1 (控股)集团 ======================================================================================= 窑街煤电集团 5 5 12 7/30簿记建档 浦发银行 中诚信AA- 7/31 8/1
大公国际资信A+ ======================================================================================= 东方证券 50 25 84天 7/31招标 浦发银行 AAA 8/1 8/4
(最高发行余额) ======================================================================================= 中国邮电器材 9.9 8 12 8/1簿记建档 民生银行 AA 8/4 8/5 集团公司 ======================================================================================= 重庆城交开发 15 6 12 8/5簿记建档 民生银行 AAA 8/6 8/7 投资(集团) ======================================================================================= 中材国际 10 5 12 8/5簿记建档 北京银行 AA+ 8/6 8/7
中国银行 ======================================================================================= 江东控股集团 30 3 12 8/5簿记建档 兴业银行 AA 8/6 8/7
民生银行 ======================================================================================= 顾家集团 4.5 2 12 8/5簿记建档 中国银行 AA- 8/6 8/7 ======================================================================================= 太阳纸业 13 5 12 推迟发行 中国银行 AA -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国金茂 10 10 3 8/6簿记建档 民生银行 AA+ 8/7 8/8 集团 ======================================================================================= *江苏连云 16 3 5 8/6簿记建档 浦发银行 AA 8/8 8/11 发展集团 ======================================================================================= *中国航空技术 30 30 -- 8/6簿记建档 中国银行 AAA 8/8 8/11 国际控股 招商银行 ======================================================================================= *双流县交建 3.3 3.3 5 8/6簿记建档 农业银行 AA 8/8 8/11 投资 ======================================================================================= 绍兴市城建 10 3.4 5 8/1簿记建档 国开行 AA 8/4 8/5 投资集团 ======================================================================================= 滨化股份 15 3 2 8/1簿记建档 招商银行 AA 8/4 8/5
======================================================================================= 贵阳金阳建设 15 8 5 8/4簿记建档 国开行 AA 8/6 8/7 投资(集团) ======================================================================================= 鞍山市城建 20 15 5 8/5簿记建档 民生银行 AA+ 8/6 8/7 投资发展 ======================================================================================= 浦东建设 3 3 3 8/5簿记建档 浦发银行 AA+ 8/6 8/7
======================================================================================= 石家庄市裕峰 10 5 5 8/5簿记建档 光大银行 AA 8/6 8/7 投资开发 华泰证券 ======================================================================================= 山东高速 8 4 5 推迟发行 民生银行 AA -- -- 轨道交通集团 (山东高速集团提供担保) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 吴芳/边竞)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋