主要国家经济指标预测--7月31日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月31日(四) 0130 日本加班工资 6月 -- +4.0% 0130 澳洲建筑许可 6月 -2.0% +9.9% 0130 澳洲民间信贷 6月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0130 澳洲出口物价 第二季 -4.5% +3.6% 进口物价 -1.3% +3.2% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- +13.7% 房屋开工(较上年同期) -11.5% -15.0% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 +0.5% +1.0% (较上年同期) +11.3% +11.8% 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 +1.0% -0.6% (较上年同期) +0.8% +1.9% 0645 法国消费支出(较前月) 6月 +0.1% +1.0% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.5% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.5 增加0.9 未经季节调整失业人数(万人) 290 280 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.6 0800 意大利失业率 6月 12.6% 12.6% 0900 欧元区通胀 7月初值 +0.5% +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 0900 欧元区失业率 6月 11.6% 11.6% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.8% -1.4% 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 -- 3.1434 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 +0.3% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月26日当周 30.1 28.4 四周均值(万人) -- 30.2 续请失业金人数(万人) 7月19日当周 249.5 250 1230 美国企业雇佣成本 第二季 +0.5% +0.3% 1345 美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) 7月 63.0 62.6 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.7% 7月31日-8月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 -- 48.90 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月30日(三) 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指标 6月 2.06 -- 0645 法国消费者信心指数 7月 86 86 0700 瑞士KOF领先成长指标 7月 98.1 101.0 0900 欧元区企业景气指数 7月 0.17 0.20 经济景气指数 102.2 101.8 工业景气指数 负3.8 负4.5 服务业景气指数 3.6 4.4 消费者信心指数 负8.4 负8.4 消费者通胀预期指数 8.7 -- 生产者通胀预期指数 0.2 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 7月25日当周 168.7 -- 再融资指数 1,326.4 -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加21.8 增加23.0 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率初值 第二季 +4.0% +3.0% GDP最终销售 +2.3% +2.0% GDP消费支出 +2.5% -- GDP平减指数 +2.0% +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.0% 核心PCE物价指数 +2.0% +1.9% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +3.0% -- 1800 美国联邦基金利率目标 0-0.25% -- 量化宽松月度购债规模(亿美元) 250 -- 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 负2 正2 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。