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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 07:56 BJT

****主要国家经济指标预测--7月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值      前值     
    7月31日(四)
    0130  日本加班工资                                    6月           --       +4.0%
    0130  澳洲建筑许可                                    6月        -2.0%       +9.9%
    0130  澳洲民间信贷                                    6月        +0.4%       +0.4%
              房屋信贷                                                  --       +0.5%
    0130  澳洲出口物价                                   第二季      -4.5%       +3.6%
              进口物价                                               -1.3%       +3.2%
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                        6月           --      +13.7%
              房屋开工(较上年同期)                                  -11.5%      -15.0%
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  7月        +0.5%       +1.0%
                            (较上年同期)                            +11.3%      +11.8%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                        6月        +1.0%       -0.6%
                      (较上年同期)                                   +0.8%       +1.9%
    0645  法国消费支出(较前月)                            6月        +0.1%       +1.0%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 6月           --       -0.5%
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                7月      减少0.5     增加0.9
              未经季节调整失业人数(万人)                               290         280
              经季节调整失业率                                        6.7%        6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                  --       291.6
    0800  意大利失业率                                    6月        12.6%       12.6%
    0900  欧元区通胀                                    7月初值      +0.5%       +0.5%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月初值      +0.1%       +0.1%
                        (较上年同期)                                 +0.3%       +0.3%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -1.8%       +0.1%
                           (较上年同期)                              +0.2%       +0.2%
    0900  欧元区失业率                                    6月        11.6%       11.6%
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月        -0.1%       -0.1%
                               (较上年同期)                          -1.8%       -1.4%
    1130  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)            7月           --      3.1434
    1230  加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                 5月        +0.3%       +0.1%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                7月26日当周     30.1        28.4
              四周均值(万人)                                           --         30.2
              续请失业金人数(万人)                    7月19日当周    249.5         250
    1230  美国企业雇佣成本                               第二季      +0.5%       +0.3%
    1345  美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI)       7月         63.0        62.6
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 7月        +0.2%       -0.1%
                             (较上年同期)                            +1.6%       +1.7%

    7月31日-8月1日
    2330  澳洲AIG制造业指数                               7月           --       48.90
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段         现值       预估值
    
    7月30日(三)
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指标                       6月          2.06         --
    0645  法国消费者信心指数                              7月            86         86
    0700  瑞士KOF领先成长指标                             7月          98.1      101.0
    0900  欧元区企业景气指数                              7月          0.17       0.20
                经济景气指数                                          102.2      101.8
                工业景气指数                                          负3.8      负4.5
                服务业景气指数                                          3.6        4.4
                消费者信心指数                                        负8.4      负8.4
                消费者通胀预期指数                                      8.7         --
                生产者通胀预期指数                                      0.2         --
    1100  美国抵押贷款市场指数                        7月25日当周     168.7         --
              再融资指数                                            1,326.4         --
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)           7月初值      +0.3%      +0.3%
                                  (较上年同期)                        +0.8%      +0.8%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                             +0.3%      +0.2%
                             (较上年同期)                             +0.8%      +0.8%
    1215  美国ADP民间就业岗位(万个)                       7月      增加21.8   增加23.0
    1230  美国国内生产总值(GDP)环比年率初值               第二季      +4.0%      +3.0%
              GDP最终销售                                             +2.3%      +2.0%
              GDP消费支出                                             +2.5%         -- 
              GDP平减指数                                             +2.0%      +1.8%
              个人消费支出(PCE)物价指数                               +2.3%      +2.0%
              核心PCE物价指数                                         +2.0%      +1.9%
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月         -0.1%      -0.1%
                                   (较上年同期)                       +3.0%         --
    1800  美国联邦基金利率目标                                      0-0.25%         --
              量化宽松月度购债规模(亿美元)                             250          -- 
    2305  英国GfK消费者信心指数                           7月          负2         正2 (完)
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