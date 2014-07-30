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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 11:38 BJT

澳新汇市：新西兰元徘徊在七周低位附近，澳元缺少走势指引

新西兰乳品巨头恒天然(Fonterra)将给供应商的付款预估下调14%，给新西兰元带来最新的打击。

一名分析师称，新西兰元走势脆弱，美国数据和美联储会议声明公布在即，可能带给新西兰元更多挑战。

“如果数据符合预期，我们认为新西兰元将跌至0.84区间。”澳新银行(ANZ/澳盛银行)资深策略师Sam Tuck称。

新西兰元短线支撑料在0.8479美元，之下为约0.8450的200日移动均线切入位；首道阻力为0.8530。本月以来新西兰元已下跌2.9%，但年初以来仍有3.4%的累计涨幅。

澳元兑美元 从周二高位0.9416走软至0.9378，在美国重要事件前投资者不愿重押。

美元多方坚持寄望今日稍晚公布的美国第二季国内生产总值(GDP)，将显示经济从低潮强劲反弹。

市场还聚焦美联储是否透露首次升息时机的线索。

道明证券亚太研究主管Annette Beacher预估，24小时内澳元可能小跌至0.9370美元，9月前可能来到0.93美元。

澳元兑新西兰元 一度跳升至七个月高点1.1047新西兰元，最新报1.1022新西兰元。(完)

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(编译 许娜/张若琪 审校 杜明霞)
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