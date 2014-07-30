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市场报道 | 2014年 7月 30日 星期三 11:44 BJT

美国能源：商务部暂缓批复原油出口申请，以搜集相关信息--消息

路透华盛顿7月29日 - 两位知情人士表示，美国商务部暂停出口轻度加工原油的申请批复，超过正常的两周批复时间，以便搜集更多信息。

路透周一报导称，至少三家公司对“大宗商品分类”裁决的申请都被标示为“暂不处理”，使得商务部有两周以上的时间来研究这些申请。民间实际上就把这些裁决解读为贸易规定。

拒绝具名的消息人士周二称，他们从商务部工业安全局(BIS)官员处获悉，该规定不是为了放缓美国页岩油出口，而是行政措施，旨在争取时间为每项申请获得更多技术规格信息。

消息人士表示，BIS在答复这些申请时更加谨慎。上个月消息称，Pioneer Natural Resources 和Enterprise Product Partners 在3月时曾被告知，通过高级的稳定装置加工馏分油后，就可以不经许可出口。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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