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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 11:36 BJT

离岸人民币：中国国开行计划发行10年期点心债，询价利率4.4%

路透香港7月30日 - 根据销售文件，中国国家开发银行 计划发行10年期点心债，周三正以4.4%的利率在市场询价。

国开行具有发行人评级：穆迪“Aa3”／标普“AA-”。融资用途为挹注人民币贷款、营运资金以及一般性企业资本运用。

此期债券将在香港交易所挂牌。联席牵头经办人及帐簿管理人为：汇丰、农银国际、中银、巴克莱以及法国兴业银行。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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