更新版 1-新债招标：中国农发行三期债收益率稍高预期，市况平稳偏离度不大

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 农发行三期债结果稍高预期
* 市况平稳，新债发行无大惊喜
* 与国开行同期限债点差在可接受范围 (新增市场评论等内容)
路透上海7月30日 - 中国农业发展银行周三招标的三期固息增发债，中标收益率稍高于预期。近日现券和资金面均较平稳，新债发行也难出现大惊大喜，与预测均值偏离度仅在2个基点(bp)上下。
华南一券商交易员表示，近日市况变化不大，今日农发行三期债结果基本符合预期，与上日国开行招标的同期限新债点差亦在可接受范围。
以下为今日招标新债的具体明细：
期限 中标收益率 投标倍数 预测均值 周二国开新债 中债到期曲线(农发/口行)
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一年 4.2859% 3.22 4.27% 4.2406% 4.3752%
三年 4.7573% 2.97 4.74% 4.7347% 4.8033%
五年 4.9248 3.61 4.90% 4.8980% 4.9465%
今日新债中，一年期品种为第36期债 的二次增发，票面利率4.45%；三年及五年期为38期 和39期债 首次增发，票面利率分别为4.72%及4.95%。
具体发行条款如下：
36期二次增发 38期首次增发 39期首次增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标方式 均为单一价格中标(荷兰式)
缴款日 8月5日 8月4日 8月4日
起息日 6月5日 7月16日 7月16日
发行期 7/31-8/5 7/31-8/4 7/31-8/4
上市日 8月7日 8月8日 8月8日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
---------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。