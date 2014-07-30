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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 12:19 BJT

更新版 1-新债招标：中国农发行三期债收益率稍高预期，市况平稳偏离度不大

* 农发行三期债结果稍高预期

* 市况平稳，新债发行无大惊喜

* 与国开行同期限债点差在可接受范围 (新增市场评论等内容)

路透上海7月30日 - 中国农业发展银行周三招标的三期固息增发债，中标收益率稍高于预期。近日现券和资金面均较平稳，新债发行也难出现大惊大喜，与预测均值偏离度仅在2个基点(bp)上下。

华南一券商交易员表示，近日市况变化不大，今日农发行三期债结果基本符合预期，与上日国开行招标的同期限新债点差亦在可接受范围。

以下为今日招标新债的具体明细：

期限 中标收益率 投标倍数 预测均值 周二国开新债 中债到期曲线(农发/口行)

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一年 4.2859% 3.22 4.27% 4.2406% 4.3752%

三年 4.7573% 2.97 4.74% 4.7347% 4.8033%

五年 4.9248 3.61 4.90% 4.8980% 4.9465%

今日新债中，一年期品种为第36期债 的二次增发，票面利率4.45%；三年及五年期为38期 和39期债 首次增发，票面利率分别为4.72%及4.95%。

具体发行条款如下：

36期二次增发 38期首次增发 39期首次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标方式 均为单一价格中标(荷兰式)

缴款日 8月5日 8月4日 8月4日

起息日 6月5日 7月16日 7月16日

发行期 7/31-8/5 7/31-8/4 7/31-8/4

上市日 8月7日 8月8日 8月8日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

---------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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