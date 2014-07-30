版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 11:58 BJT

《全球市场》亚股触及六年半高位，静候美国GDP数据和美联储声明

德国10年期公债收益率 低见1.12%。

这帮助美元兑欧元触及八个月高点，欧元兑美元 低见1.3404，亚洲盘中在1.3411附近游走。

美元/日圆 日内持稳，报约102.13，周二升破102日圆，为7月初以来首次突破该水准。

美元指数 最新报80.205，周二触及六个月高点81.245。

美国原油 小涨约0.1%，报每桶101.11美元，周二盘中触及100.37美元的7月中以来低位。

现货金 略升，报每盎司1,299.75美元，上日下跌0.5%，并跌破重要的1,300美元水准。(完) (编译 许娜/洪曦/李春喜/白云/张若琪 审校 田建华/张涛/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐