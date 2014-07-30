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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 11:57 BJT

中国债市动态：现券持稳，官方表态下半年政策保持连续性符合预期

路透上海7月30日 - 中国银行间市场周三现券持稳。交易员表示，官方表态下半年政策会保持连续性和稳定性，且更注重定向调控，基本在市场预期范围内，现券反应平淡，早间窄幅波动，多空双方多观望为主。

“资金平稳，政策面也平稳，早上都在关注周永康事件了，现券基本没什么反应。”上海一商业银行交易员称。

新华社周二报导称，鉴于原中央政治局常委周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。

上述交易员还提到，隔夜政治局会议对下半年宏观调控定调为政策保持连续性和稳定性，并要坚持定向调控，短期来看全面降息降准的概率在下降。

不过他同时指出，前期总理也提过要降融资成本，两个点交织在一起，市场难有方向性选择，且最近一级发行平淡，基本接近二级，多空双方均秉持了多看少动的策略。

“有仓位的不着急出，没仓位的暂时也不急着进来。”他称。

周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。

早间农发行招标的三期新债中标收益率略高于预期，其中一年期固息增发债，中标收益率为4.2859%，市场预测均值为4.27%。

剩余期限约4.70年的固息国开债140209券最新双边报价收益率 为4.96%/4.9%，与上日尾盘持平。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.036元人民币，较上日结算价跌0.014元，或0.02%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
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