中国债市动态：现券持稳，官方表态下半年政策保持连续性符合预期

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透上海7月30日 - 中国银行间市场周三现券持稳。交易员表示，官方表态下半年政策会保持连续性和稳定性，且更注重定向调控，基本在市场预期范围内，现券反应平淡，早间窄幅波动，多空双方多观望为主。
“资金平稳，政策面也平稳，早上都在关注周永康事件了，现券基本没什么反应。”上海一商业银行交易员称。
新华社周二报导称，鉴于原中央政治局常委周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。
上述交易员还提到，隔夜政治局会议对下半年宏观调控定调为政策保持连续性和稳定性，并要坚持定向调控，短期来看全面降息降准的概率在下降。
不过他同时指出，前期总理也提过要降融资成本，两个点交织在一起，市场难有方向性选择，且最近一级发行平淡，基本接近二级，多空双方均秉持了多看少动的策略。
“有仓位的不着急出，没仓位的暂时也不急着进来。”他称。
周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。
早间农发行招标的三期新债中标收益率略高于预期，其中一年期固息增发债，中标收益率为4.2859%，市场预测均值为4.27%。
剩余期限约4.70年的固息国开债140209券最新双边报价收益率 为4.96%/4.9%，与上日尾盘持平。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.036元人民币，较上日结算价跌0.014元，或0.02%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。