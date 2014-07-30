券商观点：中国反腐升级利好中长期改革推进，促转型仍是政策重心--中信

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透北京7月30日 - 中国原中央政治局常委周永康因涉嫌严重违纪被立案审查，中国最大券商--中信证券 周三发布报告称，对周永康的立案审查标志着本轮反腐升级，彰显中国依法治国决心，有利于打破固化的利益格局，利好中长期改革推进，与全面推进依法治国呼应。
报告认为，决策层对经济判断比一季度末乐观，预计未来政策以定向调控为主。未来政策针对性会加强，强调定向调控；经济目前的复苏趋势没有出现反复的前提下，政策力度不会进一步加码。
报告指出，周二同时召开的中共中央政治局会议强调“准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握近期目标和长期发展的平衡点”，经济向好的趋势为促转型创造了更好的环境，下半年政策将更关注改革和长期利益。
会议对上半年宏观经济指标的定性与4月25日的会议相同，认为“经济运行保持在合理区间”，宏观政策稳中求进的原则和基本思路亦维持不变。稳增长方面，本次会议依然强调“加大对实体经济支持力度”。但是在前期微刺激的影响下，二季度GDP回升，短期宏观数据出现复苏趋势，本次会议对未来短期经济形势的判断相对乐观一些。
中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。并决定10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议。
报告并认为，改革依然是重中之重，促转型依然是贯穿全年的政策重心。政策目标方面，改革推进期下，以改革促转型依然是政策的重心，只要保持底线思维可接受的发展速度，改革推进将始终拥有最高的政策优先级。这“一定速度”的中长期底线是实现2020年GDP翻倍，即年均增速在7%以上，而今年的底线是不能明显低于7.5%。
报告预计在稳增长方面，未来政策措施更重视效率而非总量，例如强调优化财政金融资源配置和资金使用效率，提高投资的质量和效益。促改革方面，下半年的改革看点在于深化投资体制，放开自然垄断行业的竞争性业务，提高简政放权质量，加快开放服务业和放开制造业准入限制等。
A股市场标杆指数--沪综指 周二连续第六日收升，并续创七个半月收盘新高；周三早盘则冲高回落，维持窄幅整理态势，早盘收报2,180.394点，小跌2.798点或0.13%；成交额 约873亿元人民币。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。