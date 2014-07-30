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市场报道 | 2014年 7月 30日 星期三 12:18 BJT

全球能源：BP和壳牌等冀望美国法官驳回合谋操纵油价的指控

路透纽约7月29日 - BP 、皇家荷兰/壳牌石油集团 、摩根士丹利(Morgan Stanley) 等公司呼吁美国法官驳回全国范围内针对其的诉讼案。这些诉讼指控上述公司在12年间合谋操纵布兰特原油价格。布兰特原油价格是汽油和取暖油成本的指标。

根据美国曼哈顿地区法院周一晚获提交的文件，被告称没有证据显示他们违反美国大宗商品和反垄断法规，通过合谋操纵现货价格或有意如此。

被告还表示，由于被起诉的操纵行为发生在美国之外，受制于外国法律，因此美国法院一开始就无权过问。

原告包括期货和衍生品交易商和机构，它们指控操纵行为给其交易的油价造成不利影响。

其他被告还包括挪威Statoil 、瑞士维多公司、瑞士摩科瑞旗下交易部门，以及Hess 和两位前高盛 合伙人的合资企业Hess Energy Trading。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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