中国货币市场：主要回购利率稳中略降，资金充裕格局短期难改

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透上海7月30日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率稳中略降，月底将至，但资金供给依旧充裕，尽管部分信用债质押的回购交易仍会对成交均价形成一些扰动外，但随着月末因素很快消除，回购利率料仍有进一步下行空间。
交易员并认为，上一波新股IPO对流动性的冲击也过去，新一轮大规模IPO现身仍有时日，短期内尚看不到会对资金面形成明显影响的因素，资金充裕格局料难改。
“比较松，大家（资金）平盘都挺快的，之后交易就比较淡了。”上海一银行交易员称。
她并谈到，随着更多中小银行加入同业存单的发行行列，也对原有的市场格局有所影响，长期限回购以及同业存款交易呈减少之势，开始向同业存单分流。
北京一银行交易员指出，官方最新表态下半年宏观政策还将以定向调控为主线，为保持政策的实施空间，资金面保持稳中偏松的局面仍为央行所乐见。
周二召开的中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。
中国央行周二再度重启正回购操作，规模150亿元人民币，但仍不敌到期致公开市场单日小量净投放。业内人士指出，随着短期扰动因素度过，流动性已获改善并为恢复正回购创造了条件。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2681 3.2704 -0.23
七天 3.9539 3.9865 -3.26
14天 4.5422 4.5495 -0.73
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.7250 1.1400 +258.50
七天 4.1000 3.4950 +60.50
14天 4.0400 3.9000 +14.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3400 3.2600 +8.00
七天 3.9800 3.9500 +3.00
14天 4.6500 4.6500 +0.00
Shibor
其中:隔夜 3.2502 3.2503 -0.01
七天 3.9140 3.9070 +0.70
三个月 4.7316 4.7390 -0.74
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。