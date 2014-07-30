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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 12:19 BJT

中国货币市场：主要回购利率稳中略降，资金充裕格局短期难改

路透上海7月30日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率稳中略降，月底将至，但资金供给依旧充裕，尽管部分信用债质押的回购交易仍会对成交均价形成一些扰动外，但随着月末因素很快消除，回购利率料仍有进一步下行空间。

交易员并认为，上一波新股IPO对流动性的冲击也过去，新一轮大规模IPO现身仍有时日，短期内尚看不到会对资金面形成明显影响的因素，资金充裕格局料难改。

“比较松，大家（资金）平盘都挺快的，之后交易就比较淡了。”上海一银行交易员称。

她并谈到，随着更多中小银行加入同业存单的发行行列，也对原有的市场格局有所影响，长期限回购以及同业存款交易呈减少之势，开始向同业存单分流。

北京一银行交易员指出，官方最新表态下半年宏观政策还将以定向调控为主线，为保持政策的实施空间，资金面保持稳中偏松的局面仍为央行所乐见。

周二召开的中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。

中国央行周二再度重启正回购操作，规模150亿元人民币，但仍不敌到期致公开市场单日小量净投放。业内人士指出，随着短期扰动因素度过，流动性已获改善并为恢复正回购创造了条件。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2681 3.2704 -0.23

七天 3.9539 3.9865 -3.26

14天 4.5422 4.5495 -0.73

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7250 1.1400 +258.50

七天 4.1000 3.4950 +60.50

14天 4.0400 3.9000 +14.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3400 3.2600 +8.00

七天 3.9800 3.9500 +3.00

14天 4.6500 4.6500 +0.00

Shibor

其中:隔夜 3.2502 3.2503 -0.01

七天 3.9140 3.9070 +0.70

三个月 4.7316 4.7390 -0.74

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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