香港个股：复星与上影集团共组文化产业投资基金，共拓影视娱乐市场

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透上海7月30日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际 正加紧在文化娱乐产业的布局，最新举动是公司与上海电影集团周二签署战略合作协议，双方联合成立上影复星文化产业投资基金。今后，双方将以此为平台，在影视制片、发行、放映和衍生品开发等领域展开深入合作。
公司新闻稿指出，双方将携手参与国内外优质电影或电视剧等项目的投资和引进；双方还将共同进行电影院线资产的投资和并购，充分挖掘中国电影市场爆炸性增长带来的行业机会。
未来双方将积极研究影视文化全产业链的经营开发，整合双方行业优势资源，在影视基地、文化创意产业园区、文化休闲旅游项目等方面，探索合作共赢模式。
复星最近在影视行业的投资力度加速，最近的举措包括了上月其与美国好莱坞的Studio 8公司签署投资协议，以及增持博纳影业 ，复星及旗下子公司合并持有20.8%博纳股份，成为博纳影业第二大股东。
复星的目标是整合全球顶尖的影视娱乐资源，未来通过包括并购投资在内的多种方式，建立一个覆盖世界范围，集影视娱乐、文化消费、媒体网络等于一身的大文化平台。
复星国际周三早盘收报10.04港元，跌0.99%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。