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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 12:23 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元：公债收益率之差利好澳元，英镑承压

0411 GMT -

* 英镑/澳元在200日移动均线切入位1.8094下方的盘整走势已持续一周

* 英国和澳洲10年期公债收益率之差令英镑承压，相关图表：link.reuters.com/dun52w

* 10日和20日移动均线双双向下

* 技术信号偏负面，但缺乏说服力

* 昨日低点1.8016构成支撑

* 技术图表：link.reuters.com/fun52w

(完)

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(编译 白云; 审校 田建华)
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