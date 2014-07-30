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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 12:36 BJT

路透基点：上海电气寻求4亿欧元过桥贷款，用于收购Ansaldo股权--TRLPC

路透香港7月30日 - 汤森路透旗下基点报导，一位银行业知情人士表示，中国国企上海电气集团股份有限公司正在寻求4亿欧元(约合5.36亿美元)一年期过桥贷款，用于支持收购意大利电力工程公司Ansaldo Energia的40%股权。

消息人士补充说，上海电气在后期阶段有可能在债市用到这笔过桥贷款。

未能立即联系到上海电气发表置评。

路透5月8日报导，上海电气同意以4亿欧元购入意大利Ansaldo的40%股权。

上海电气成为Ansaldo股权的买家令人意外，几年来德国西门子和韩国斗山重工业一直谋求入股Ansaldo。

根据协议，Ansaldo和上海电气将在中国建立两家合资企业，为亚洲市场生产燃气涡轮机，并在上海创立一个研发中心。

在香港和上海上市的上海电气，是中国装备制造业最大的企业集团之一。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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