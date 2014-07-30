中国投资：上半年中资海外房地产投资额增17%，伦敦最受青睐--仲量联行

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透香港7月30日 - 物业顾问仲量联行周三发表报告，2014年上半年，中国的海外房地产投资总额较去年同期增长17%，达到54亿美元，伦敦成为中国投资者最大的海外市场。
报告称，在中国海外房地产投资中，商业房地产仍占大部分，接近40亿美元；但值得注意的是中资对海外住宅投资增长凌厉，同比升幅84%达15亿美元。
该行指出，由于伦敦政府采取措施，吸引中国大陆资本参与基础设施项目投资，使他们同时进入伦敦的住宅和商业地产市场。上半年中国大陆投资者对伦敦房地产市场的投资额达23.11亿美元，大幅抛离第二位三藩市的5.48亿美元。
仲量联行全球资本市场研究部总监David Green-Morgan表示，“对于初次涉足海外房地产市场的投资者来说，重点关注流动性更强的主要城市；但对于经验更为丰富的投资者来说，逐步转向如西班牙等流动性相对不强，但投资收益率与风险都相对较高的城市。”
在上半年，中国建设银行 、中国海外集团和中国人寿 等机构投资者均购买了伦敦CBD核心区域的办公楼资产。此外，许多南欧国家推出“黄金签证”政策，大连万达成为进军西班牙房地产市场的中国大陆投资者之一。
仲量联行预计，2014年全年中国海外房地产投资总额将突破去年110亿美元的水准。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/林高丽)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。