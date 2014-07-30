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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 12:47 BJT

《全球汇市》美元指数守在六个月高位附近，关注美国GDP和美联储决议

交易员说，数据只要低于3%就会被视为利空，可能会吓走美元多头。

同时，美联储几乎笃定会继续推进每月减少100亿美元购债，但焦点已经转向美联储何时开始升息。

然而，本周的美联储政策会议料将以一份声明做结，预料不会有记者会，使得市场将逐字逐句检视声明措辞的细微变化。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3408 1.3409 -0.01 -2.45 1.3745

美元/日圆 102.09 102.11 -0.02 -3.05 105.30

欧元/日圆 136.88 136.92 -0.03 -5.42 144.73

美元/瑞郎 0.9067 0.9069 -0.02 +1.56 0.8928

英镑/美元 1.6946 1.6943 +0.02 +2.36 1.6556

美元/加元 1.0855 1.0850 +0.05 +2.21 1.0620

澳元/美元 0.9381 0.9382 -0.01 +5.25 0.8913

新西兰元/美元 0.8509 0.8500 +0.11 +3.69 0.8206

澳元/日圆 95.770 95.800 -0.03 +2.05 93.850

新西兰元/日圆 86.870 86.820 +0.06 +0.53 86.410

英镑/日圆 172.98 173.00 -0.01 -0.77 174.33

澳元/新西兰元 1.1017 1.1030 -0.12 +1.56 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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