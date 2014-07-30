《全球汇市》美元指数守在六个月高位附近，关注美国GDP和美联储决议

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
交易员说，数据只要低于3%就会被视为利空，可能会吓走美元多头。
同时，美联储几乎笃定会继续推进每月减少100亿美元购债，但焦点已经转向美联储何时开始升息。
然而，本周的美联储政策会议料将以一份声明做结，预料不会有记者会，使得市场将逐字逐句检视声明措辞的细微变化。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3408 1.3409 -0.01 -2.45 1.3745
美元/日圆 102.09 102.11 -0.02 -3.05 105.30
欧元/日圆 136.88 136.92 -0.03 -5.42 144.73
美元/瑞郎 0.9067 0.9069 -0.02 +1.56 0.8928
英镑/美元 1.6946 1.6943 +0.02 +2.36 1.6556
美元/加元 1.0855 1.0850 +0.05 +2.21 1.0620
澳元/美元 0.9381 0.9382 -0.01 +5.25 0.8913
新西兰元/美元 0.8509 0.8500 +0.11 +3.69 0.8206
澳元/日圆 95.770 95.800 -0.03 +2.05 93.850
新西兰元/日圆 86.870 86.820 +0.06 +0.53 86.410
英镑/日圆 172.98 173.00 -0.01 -0.77 174.33
澳元/新西兰元 1.1017 1.1030 -0.12 +1.56 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。