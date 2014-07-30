路透基点：中国7天连锁酒店五年期贷款规模从2.5亿美元增至3亿--TRLPC

路透香港7月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国7天连锁酒店集团五年期贷款行使绿鞋选择权后规模从2.5亿美元提高至3亿美元，十二家银行参贷。

牵头行兼簿记行台湾银行、国泰世华银行和富邦银行各自承贷3,500万美元，中国信托商业银行承贷3,000万美元，野村和大众银行各自承贷2,500万美元。

六家银行在一般银团阶段加入，大丰银行承贷2,500万美元。BDO Unibank、法国巴黎银行和Siemens Financial Services各承贷2,000万美元。中国银行澳门分行和兆丰国际商业银行各承贷1,500万美元。这些银行均为牵头行。

交易料将于8月中签署。

本次贷款案的基础规模为2.5亿美元，并附有绿鞋选择权(额外增加贷款选择权)，可将金额增至3亿美元。

这笔五年期分期偿还贷款的平均年限为3.75年，贷款利率与借款人的杠杆率挂钩。

借款人杠杆率高于一倍时，初始贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。若杠杆率高于0.5倍但不高于一倍，则加码幅度降为340个基点；若杠杆率为0.5倍以下，则加码幅度为300个基点。

本案的最高综合收益为415个基点，有150个基点的前端费用。

一名消息人士称，截至2014年3月底的12个月期间，以净资产(包含借款人资产负债表上的现金)为计算基础，目前杠杆率为1.1倍。总杠杆率为2倍。

该贷款将用于1.2亿美元五年期离岸贷款的再融资，7天酒店去年通过这笔贷款完成了私有化。1.2亿美元五年期贷款是在去年6月底签订的，最高综合收益约为388-408个基点，利率为较LIBOR加码约360-380个基点，平均年限为3.5年。杠杆率不到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。

凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团以6.88亿美元将7天连锁酒店集团私有化。

7天连锁酒店在中国162个城市有逾1,000家门店。(完)