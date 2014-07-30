路透基点：中国7天连锁酒店五年期贷款规模从2.5亿美元增至3亿--TRLPC

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透香港7月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国7天连锁酒店集团五年期贷款行使绿鞋选择权后规模从2.5亿美元提高至3亿美元，十二家银行参贷。
牵头行兼簿记行台湾银行、国泰世华银行和富邦银行各自承贷3,500万美元，中国信托商业银行承贷3,000万美元，野村和大众银行各自承贷2,500万美元。
六家银行在一般银团阶段加入，大丰银行承贷2,500万美元。BDO Unibank、法国巴黎银行和Siemens Financial Services各承贷2,000万美元。中国银行澳门分行和兆丰国际商业银行各承贷1,500万美元。这些银行均为牵头行。
交易料将于8月中签署。
本次贷款案的基础规模为2.5亿美元，并附有绿鞋选择权(额外增加贷款选择权)，可将金额增至3亿美元。
这笔五年期分期偿还贷款的平均年限为3.75年，贷款利率与借款人的杠杆率挂钩。
借款人杠杆率高于一倍时，初始贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。若杠杆率高于0.5倍但不高于一倍，则加码幅度降为340个基点；若杠杆率为0.5倍以下，则加码幅度为300个基点。
本案的最高综合收益为415个基点，有150个基点的前端费用。
一名消息人士称，截至2014年3月底的12个月期间，以净资产(包含借款人资产负债表上的现金)为计算基础，目前杠杆率为1.1倍。总杠杆率为2倍。
该贷款将用于1.2亿美元五年期离岸贷款的再融资，7天酒店去年通过这笔贷款完成了私有化。1.2亿美元五年期贷款是在去年6月底签订的，最高综合收益约为388-408个基点，利率为较LIBOR加码约360-380个基点，平均年限为3.5年。杠杆率不到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。
凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团以6.88亿美元将7天连锁酒店集团私有化。
7天连锁酒店在中国162个城市有逾1,000家门店。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。