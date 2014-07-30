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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 14:16 BJT

欧股业绩：空客上半年核心利润增加10%，全年业绩预估不变

路透巴黎7月30日 - 空中客车(空客) 周三公布上半年核心营业利润增加10%，并重申了对全年业绩的预估，告诉投资者不必担心商用飞机市场的健康状况。

空客还表示，继续研究出售所持有的法国飞机制造商Dassault Aviation 的46%股权的各种选项。

空客在声明中表示，不计新版A330客机的研发成本，公司对2015年的展望维持不变。空客在本月的范堡罗航空展上宣布研发新版A330客机。(完)

(编译 王兴亚；审校 王洋)
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