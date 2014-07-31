《香港重要政经日程》--7月31日--8月13日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
================== 今日重要政经消息=================
7月31日（周四）
-- 香港公布6月份零售销售数字。
-- 香港公布6月份M-3货币供应。
-- 香港公布6月份外汇基金总资产。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 长江实业 公布中期业绩。
-- 和记黄埔 公布中期业绩。
-- 鼎亿集团投资 公布年报。
-- 理文造纸 公布中期业绩。
--09:00 大连港 在中国举行股东特别大会。
--15:00 龙光地产 股东特别大会。
--18:45 太平洋航运 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
8月1日（周五）
-- 中国海外 公布中期业绩。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
--14:30 中国海外中期业绩记者会。
8月4日（周一）
-- 汇丰控股 公布中期业绩。
-- 恒生银行 公布中期业绩。
-- 龙湖地产 公布中期业绩。
--09:00 中国银行 在中国举行股东特别大会。
--13:30 上海电气 在中国举行股东特别大会。
8月5日（周二）
-- 香港电讯 公布中期业绩。
-- 美高梅中国 公布中期业绩。
-- 国泰君安国际 公布中期业绩。
--10:30 百丽国际 股东周年大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
8月6月（周三）
-- 渣打集团 公布中期业绩。
-- 香港交易所 公布中期业绩。
-- 电讯盈科 公布中期业绩。
-- 中芯国际 公布第二季业绩。
-- 安踏体育 公布中期业绩。
8月7日（周四）
-- 中国联通 公布中期业绩。
-- 创兴银行 公布中期业绩。
8月8日（周五）
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
8月12日（周二）
-- 光大国际 公布中期业绩。
8月13日（周三）
-- 国泰航空 公布中期业绩。
-- 腾讯控股 公布中期业绩。
--20:00 腾讯控股业绩电话会议。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。