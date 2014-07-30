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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 14:29 BJT

澳洲股市：改写六年收盘新高，澳洲联邦银行股价创纪录高位

路透悉尼7月30日 - 澳洲股市周三收高0.6%，改写六年收盘新高，所有主要类股均告上扬；但在投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策会议结果出炉之际，成交量相对受到抑制。

澳洲以市值计最大银行--澳洲联邦银行(CBA) 攀升1%至83.13澳元，创纪录高位。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 跳涨34.5点，收在5,622.9点，为2008年6月以来最高水准。指数周二收高0.6%。(完)
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