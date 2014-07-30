重发 -《全球汇市》美元指数创六个月高点，万众期待美国GDP和美联储声明

(重发以调整内文顺序)
* 美元指数持坚，触及六个月新高
* 欧元兑美元触八个月新低点
* 市场关注美国第二季GDP和美联储会后声明
路透悉尼/新加坡7月30日 - 美元指数周三触及六个月高点，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策决定以及美国国内生产总值(GDP)数据出炉前保持坚挺。
美元多头寄望美国第二季GDP数据会显示经济反弹，且美联储将对加息时机提供一些线索。
0626 GMT，美元兑一篮子主要货币 触及高点81.251，为约六个月最高。
欧元仍走势不稳，在电子交易系统(EBS)上跌至1.3403左右的八个月新低，略低于前日低点。欧元 最新报1.3405，盘中基本持平。
State Street Global外汇主管Bart Wakabayashi称，近期欧元受到打压，因为市场担忧乌克兰地缘紧张局势，以及对俄经济制裁或给欧洲经济产生负面影响。
“大家谈论这些已有大约六个月之久，但最近才得到了一些证实，”Wakabayashi表示，并称这些问题不太可能很快消除。
上周稍晚一项调查显示，德国7月IFO企业景气判断指数降至九个月低位，进一步显示该国经济正在减速，而且说明企业担忧乌克兰、伊拉克和加沙地区的危机。
欧盟及美国周二宣布对俄罗斯的进一步制裁措施，目标为能源、银行及军工行业，此为西方国家因俄罗斯支持乌克兰东部反叛份子而实施的最严厉制裁。
在美联储决议及美国GDP数据公布之前，主要货币走势迟滞。美元兑日圆在EBS系统触及三周新高102.165，最新报102.15，日内持稳。
路透调查显示，美国第二季经济成长环比年率料在3.0%，逆转第一季因严酷寒冬导致经济萎缩2.9%的颓势。
交易员说，数据只要低于3%就会被视为利空，可能会吓走美元多头。
同时，美联储几乎笃定会继续推进每月减少100亿美元购债，但焦点已经转向美联储何时开始升息。
然而，本周的美联储政策会议料将以一份声明做结，预料不会有记者会，使得市场将逐字逐句检视声明措辞的细微变化。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3406 1.3409 -0.02 -2.47 1.3745
美元/日圆 102.11 102.11 +0.00 -3.03 105.30
欧元/日圆 136.92 136.92 +0.00 -5.40 144.73
美元/瑞郎 0.9070 0.9069 +0.01 +1.59 0.8928
英镑/美元 1.6942 1.6943 -0.01 +2.33 1.6556
美元/加元 1.0852 1.0850 +0.02 +2.18 1.0620
澳元/美元 0.9378 0.9382 -0.04 +5.22 0.8913
新西兰元/美元 0.8509 0.8500 +0.11 +3.69 0.8206
澳元/日圆 95.780 95.800 -0.02 +2.06 93.850
新西兰元/日圆 86.900 86.820 +0.09 +0.57 86.410
英镑/日圆 173.03 173.00 +0.02 -0.75 174.33
澳元/新西兰元 1.1014 1.1030 -0.15 +1.53 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦/朱晓军/张若琪/王兴亚；审校 张明钧/艾茂林/龚芳)