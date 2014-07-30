《中国企业债发行日程表》--7月30日

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *上虞市城市 18 7 8/6簿记建档 -- AA 8/7-8/13 国信证券 建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 扬州市江都 7 6 7/28簿记建档 7.48% AA 7/29-7/31 海通证券 沿江开发 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 天津水务 10 7 7/25簿记建档 上限6.60% AA 7/28-8/1 渤海证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 滨州市滨城区 10 7 7/28簿记建档 6.74% AA 7/29-8/1 宏源证券 经济开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= 双流县水务 10 6 7/29簿记建档 上限8.50% AA 7/30-8/1 中信建投证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 广西北部湾 9 7 7/29簿记建档 *6.29% AA+ 7/30-8/4 西南证券 国际港务集团 (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 陕西省交建 13 10 7/30簿记建档 上限7.20% AA 7/31-8/4 平安证券 集团公司 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 福建省龙岩市 5 7 7/29簿记建档 *8.35% AA- 7/30-8/5 天风证券 经济技术开发区建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 盐城市城南新区 16 7 7/29簿记建档 *6.70% AA 7/30-8/5 招商证券 开发建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 邹城市城市 14 7 7/31簿记建档 上限8.00% AA 8/1-8/5 银河证券 资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 临安市城建 10 7 7/31簿记建档 *上限7.50% AA 8/1-8/5 国开证券 发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 鹤壁市经济 9 7 7/31簿记建档 *上限8.10% AA 8/1-8/5 中原证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 靖江港口发展 8 7 8/4簿记建档 上限7.80% AA 8/5-8/7 国泰君安证券 有限公司 (第3-10年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 舟山市定海区 12 7 8/1簿记建档 -- AA 8/4-8/8 国信证券 国资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 登封市城市开发 6 6 8/1簿记建档 上限8.50% AA- 8/4-8/8 华龙证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/由重庆进出口信用担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 甘肃省电力 10 10 8/4簿记建档 上限6.40% AA+ 8/5-8/8 西南证券 投资集团 (由甘肃省国有资产投资集团有限公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳； 审校 边竞)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋