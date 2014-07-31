银行观点：货币基金收益难回升，对银行强冲击已成过去--浦发

路透北京7月31日 - 中国商业银行浦发银行 发表报告认为，货币基金规模、收益将在目前水平达到相对稳定状态，难以回升。这也意味着货币基金对银行负债端冲击最大的时间已经过去。

报告指出，货币基金对银行负债影响减弱很大因素在于央行态度的变化和货币政策调整。一方面，央行通过公开市场业务在银行间市场建立稳定的利率走廊；另一方面，央行通过再贷款、定向降准直接为银行体系提供流动性。此外，公开市场中短期流动性调节工具（SLO）和常设借贷便利（SLF）的设立有助于稳定市场预期，防止流动性失速的压力，也降低了银行从货币基金拆入资金的需求。

报告表示，银行间市场流动性改善也驱动同业资金需求下降。商业银行加强了流动性管理。而银监会放宽存贷比限制，也为银行应对时点监管指标考核留出了缓冲空间。同时，央行出于控制风险考虑，终止了货币基金提前支取协议存款不罚息的“红利”，提高了商业银行同业负债稳定性。

此外，货币基金自身特点决定了其未来规模扩张减速。其一，货币基金由于T+0交割需要垫资。随着规模增长，其需要更多保持流动性的资产，从而影响收益率；其二，货币基金数量增加，加上投资标趋同、产品间竞争性加剧等，亦拉低了收益率；其三，货币基金目标客户层次较为单一，单个账户资金增长率低，制约基金规模扩张。

报告认为，货币基金收益率下降，对于存款分流压力会有所减弱，同时随着央行宽松政策带来货币派生，银行存款增速会得到一定恢复，进一步对货币基金的资金融入需求有所下降。

报告称，货币基金收益率下降为NCD发行提供了契机，使银行增加主动负债，摆脱对不稳定的同业存款依赖。综合考虑，未来NCD将更有吸引力。首先，大额NCD可以让银行在一级市场主动锁定负债期限，在二级市场也有更好的流动性；其次，NCD可记入存贷比的存款部分。考虑到CD、NCD等替代性负债方式增加使同业存款吸引力下降，加上央行建立的利率走廊会稳定短期利率中枢，预计NCD的发行利率将低于同业存款，进一步稳定银行负债成本。