《中国已公布新股发行上市日程表》--7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/13 沪 长 白 山 732099 6,667 4.54 20.25 安信证券 8/18
8/14 沪 会 稽 山 780579 10,000 4.43 14.42 中金公司 8/19
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
7/31 沪 中材节能 8,000 3.46 21.63 光大证券
7/31 深 台城制药 2,500 14.00 17.50 国信证券
7/31 深 天华超净 1,558 8.47 18.29 东海证券
*8/1 沪 康尼机电 7,230 6.89 18.62 国泰君安
*8/1 深 三联虹普 1,334 30.66 20.97 国都证券
*8/1 深 国祯环保 2,206 12.14 18.55 国元证券
*8/1 深 艾 比 森 1,966 18.43 13.16 光大证券
*8/1 深 康跃科技 1,667 9.84 20.50 长城证券
-/- 沪 川仪股份 603100 10,000 6.72 21.00 广发证券
-/- 沪 禾丰牧业 603609 8,000 5.88 21.78 广发证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。