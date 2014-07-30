台湾汇市：台币实质价位偏弱，因油款与外资汇出

* 外资与油款等美元买需令台币走弱 * 外资汇出或与上市公司现金股利发放有关 * 明日实质交易区间暂看29.930-29.990 路透台北7月30日 - 台币兑美元 周三小幅收贬，实质价位较早盘走弱。汇银人士指出， 因受外资汇出以及油款等美元买需影响，不过出口商也趁机抛汇，令台币贬值幅度有所收敛。 汇银人士表示，今日有台塑 、台达电 、富邦金控 等发放共415.83亿台币现 金股利，研判外资在盘中转为汇出，与领到大笔股息有关。 〞外资(美元)买盘源源不绝，台币整天都蛮弱的。〞一位本地银行交易员说。 一个月天期的海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 美元/台币换汇点亦自微幅折价转为溢价。有交易 员表示，此与投资人因应美国将公布重要数据以及联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议先行调整部位有关。 他们认为，明天仍有联发科 要发放235.65亿台币现金股利，且为月底，出口商可能还有调节部位 的需求，多空两股力道料令台币维持狭幅盘整走势。 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价在0.005/0.010，先前在-0.010/0.000。美 元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.955/29.975左右，上日纽约盘收在29.940。 台币今日主要交易区间在29.933-29.963，上日交易区间主要在29.939-29.956。交易员预估明日主要交易 区间在29.930-29.990。 周三及周四有台塑、台达电、富邦金控及联发科等四家大型企业发放较为大额的现金股利，总额达651.48 亿台币。(2014年上市公司现金股利发放日程表，请点选 ) 台湾金管会主委曾铭宗周三称，截至周一(28日)外资净汇入约达1,942亿美元续创新高。较上月底累计净 汇入的1,930.26亿美元增加约11.74亿美元。 台湾股市周三小幅收高，但成交量能有所萎缩。 外资及陆资在台股买超79.81亿台币，连续 三个交易日买超共计186.93亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/30(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定。美国抵押贷款市场指、再融资指数；美国 ADP民间就业岗位；美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区7月企业景气指数；德国7月就业数据 ；欧元区7月通胀率初值；欧元区6月失业率。 7/31(四)：美国一周初请失业金人数；美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI)；日本央行审议委 员木内登英对当地商界领袖发表讲话。 8/1(五)：7月美国非农就业岗位；美国Markit制造业PMI7月终值；美国密西根大学消费者信心指数7月终 值；美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数；中国7月官方制造业PMI；中国7月汇丰制造业PMI。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.010 30.005 29.910-30.019 30.005 7.15 8.31 元太外汇经纪公司 30.008 30.000 29.932-30.036 30.012 3.06 3.04 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.010 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.120/-0.100 -0.140/-0.115 (完)