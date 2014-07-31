台湾经济指标预测--7月31日至8月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 7月28日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/31 0830 经济成长率 第二季 +3.27% +3.14%(统计值) (概估) * 8月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 0830 消费者物价指 7月 -- +1.64% 数(CPI) 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,234.54亿美元 8/7 1600 出口 7月 -- +1.2% * 8月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 8/20 1600 外销订单 7月 -- +10.6% 8/22 0830 季调失业率 7月 -- 3.97% * 8月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/25 1600 工业生产指数 7月 -- +8.63% *8/25 1610 M2年增率 7月 -- +5.74% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。