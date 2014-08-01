背景资料：预测机构对今明年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京8月1日 - 路透调查显示，由于调控政策思路的改变，再加上资金和供求关系的转变，今年中国住宅均价料仅微幅上涨，而存量高且本地需求不足的三四线城市可能承受较大幅度的下跌，但不至于崩盘。

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路透调查的问题以及16家机构回复汇总如下:

1. 您预计2014及2015年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%) ?

15家接受调查的分析机构对2014年住宅均价走势的预估中值为上涨0.5%，2015年预估中值为持平。

2. 您认为2014年房价上涨或者下跌的主要原因是什么？

15位受访者中，认为房价将上涨的原因主要包括信贷和限购的松动，以及需求仍然旺盛；认为房价会下跌的原因主要包括资金面的紧张、库存高企而需求回落。

3. 您认为今年中国的房地产市场是否会出现崩盘？

16位受访者中全部认为不会。

4. 您认为中国楼市的下行趋势会持续多久？

16位受访者中，9位认为会持续一年或以上，7位认为不到一年。

5.您觉得哪些城市会在此轮市场调整中遭受较大幅度的房价下跌？下半年这些城市房价 下跌的幅度可能会达多少？

16位受访者中，11位认为库存过高、资金紧张然而需求不足的三线或四线城市房价下跌幅度较大。下跌幅度的预估中值为10%。

6.您认为今年中央政府是否会出台政策支持房地产市场？为什么? 如会，会采取哪些措施？

16位受访者中，8位认为会，8位认为不会。会采取的措施主要包括松绑限购，放松信贷等。

7. 从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。

7为16家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为5-10。