背景资料：预测机构对今明年中国住宅市场走势及政策看法汇总

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透北京8月1日 - 路透调查显示，由于调控政策思路的改变，再加上资金和供求关系的转变，今年中国住宅均价料仅微幅上涨，而存量高且本地需求不足的三四线城市可能承受较大幅度的下跌，但不至于崩盘。
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路透调查的问题以及16家机构回复汇总如下:
1. 您预计2014及2015年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%) ?
15家接受调查的分析机构对2014年住宅均价走势的预估中值为上涨0.5%，2015年预估中值为持平。
2. 您认为2014年房价上涨或者下跌的主要原因是什么？
15位受访者中，认为房价将上涨的原因主要包括信贷和限购的松动，以及需求仍然旺盛；认为房价会下跌的原因主要包括资金面的紧张、库存高企而需求回落。
3. 您认为今年中国的房地产市场是否会出现崩盘？
16位受访者中全部认为不会。
4. 您认为中国楼市的下行趋势会持续多久？
16位受访者中，9位认为会持续一年或以上，7位认为不到一年。
5.您觉得哪些城市会在此轮市场调整中遭受较大幅度的房价下跌？下半年这些城市房价 下跌的幅度可能会达多少？
16位受访者中，11位认为库存过高、资金紧张然而需求不足的三线或四线城市房价下跌幅度较大。下跌幅度的预估中值为10%。
6.您认为今年中央政府是否会出台政策支持房地产市场？为什么? 如会，会采取哪些措施？
16位受访者中，8位认为会，8位认为不会。会采取的措施主要包括松绑限购，放松信贷等。
7. 从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。
7为16家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为5-10。
以下为参加预测的主要机构：中原集团、中国指数研究院、中银国际、莫尼塔、易居中国、东兴证券、链家地产、华宝信托、交通银行、中房驰昊、REICO工作室、民族证券、瑞银、兴业银行、中国银行、RET睿意德。(完) (发稿 侯向明/邵晓忆； 审校 林高丽)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五