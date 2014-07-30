中国债市：IRS窄幅波动，回购利率居高难下场内观望为主

路透上海7月30日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三窄幅波动。消息面淡静，且七天回购定盘利率 仍在相对高位徘徊，IRS缺乏继续下行动力，场内观望气氛占主导。
“(IRS)基本没变，最近没什么好做的，市况很平淡。”上海一商业银行交易员称。
他并指出，资金供给充足，但价格未见明显松动，机构在观望下半年回购利率中枢的定位，目前七天回购利率 在3.90%附近，其预计三季度七天期利率中枢会在3.6%-4%左右，因三季度金融机构超储率不高，且近期猪肉价格涨势明显，加深通胀忧虑，未来七天回购下行到3.5%以下的概率不大。
而对近期监管层表态要降低融资成本，他指出，高层对经济最新表态显示，下半年仍将以定向调控为主，而调降融资成本和银行间回购利率关系其实并不大，主要应该以调降企业的信用风险定价为主。
周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。
银行间资金市场周三主要回购利率稳中略降，月底将至，但资金供给依旧充裕，尽管部分信用债质押的回购交易仍会对成交均价形成一些扰动外，但随着月末因素很快消除，回购利率料仍有进一步下行空间。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.7653/3.8640 3.8323/3.9090 4.0497/4.1280 4.2713/4.3530 4.2633/4.5363
上日 3.7483/3.8550 3.8000/3.8792 4.0100/4.0914 4.2258/4.3064 4.2159/4.4896
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变动 +0.0170/+0.0090 +0.0323/+0.0298 +0.0397/+0.0366 +0.0455/+0.0466 +0.0474/+0.0467
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年6月人民币IRS成交的名义本金总额约3,008.32亿元，较5月的2,619.69亿增约一成半。(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)