台湾货币市场：7月31日及本/下提存期资金预期变化一览表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北7月31日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3,954.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期，28日标售。 ---------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 1,081亿台币： 08/01 1,081亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ---------------------------------------------------------------------- 下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)4,336.65亿台币： 08/04 3,100.5亿台币 08/05 935.5亿台 币 08/06 1,016亿台币 08/07 3,346亿台币 08/08 3,617.5亿台币 08/11 3,987亿台币 08/12 1,032亿台币 08/13 2,235.25亿台 币 08/14 2,236.8亿台币 08/15 759.5亿台 币 08/18 4,331.5亿台币 08/19 1,850.2亿台币 08/20 16亿台币 08/21 7,848.8亿台币 08/22 2,788亿台币 08/25 204亿台币 *08/26 4,722.1亿台 币 08/27 41亿台币 08/28 19亿台币 08/29 8亿台币 09/01 30亿台币 09/02 127亿台币 09/03 85亿台币 --公债到期147.888亿台币。 08/02： 100甲7期公债付息 12.1875亿台币 08/02： 102甲9期公债付息 14.0755亿台币 08/07： 90甲6期公债付息 18.75亿台币 08/10： 101甲7期公债付息 9亿台币 08/11： 89甲11期公债付息 15.375亿台币 08/12： 99甲7期公债付息 14亿台币 08/13： 98甲5期公债付息 12.75亿台币 08/14： 97甲5期公债付息 15.75亿台币 08/16： 91甲7期公债付息 15亿台币 08/22： 100甲8期公债付息 11.25亿台币 08/24： 101甲8期公债付息 9.75亿台币 --国库券到期550亿台币。 08/06：财102-12期国库券到期，金额250亿台币。 08/13：财102-9期国库券到期，金额300亿台币。 **紧缩因素： --8/4：财政部发行103/12期30年公债，预定金额350亿元，7/30标售。 --8/14：财政部发行103-8期182天国库券，金额预定数额200亿元，期限期，8/13标售。 *--8/4：台湾央行月度标售一年期定存单，金额为1,200亿台币。 *--8/11：台湾央行月度标售两年期定存单，金额为200亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如; 审校 董永年)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。