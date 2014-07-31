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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：7月31日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北7月31日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

    **宽松因素：
    --央行存单到期3,954.50亿台币。

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。 
    --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期，28日标售。
   ----------------------------------------------------------------
  
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1,081亿台币：
        08/01                   1,081亿台币    
    --月底军公教薪饷拨款。

    **紧缩因素：
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    ----------------------------------------------------------------------
     下提存期资金预期变化因素摘要如下： 
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)4,336.65亿台币：     
             08/04           3,100.5亿台币
             08/05               935.5亿台
                                        币
             08/06             1,016亿台币
             08/07             3,346亿台币
             08/08           3,617.5亿台币
             08/11             3,987亿台币
             08/12             1,032亿台币
             08/13            2,235.25亿台
                                       币 
             08/14           2,236.8亿台币
             08/15               759.5亿台
                                       币 
             08/18           4,331.5亿台币
             08/19           1,850.2亿台币
             08/20                16亿台币
             08/21           7,848.8亿台币
             08/22             2,788亿台币
             08/25               204亿台币
            *08/26             4,722.1亿台
                                        币
             08/27                41亿台币
             08/28                19亿台币
             08/29                 8亿台币
             09/01                30亿台币
             09/02               127亿台币
             09/03                85亿台币
  
    --公债到期147.888亿台币。   
       08/02：  100甲7期公债付息   12.1875亿台币
       08/02：  102甲9期公债付息   14.0755亿台币
       08/07：   90甲6期公债付息     18.75亿台币
       08/10：  101甲7期公债付息         9亿台币
       08/11：  89甲11期公债付息    15.375亿台币
       08/12：   99甲7期公债付息        14亿台币
       08/13：   98甲5期公债付息     12.75亿台币
       08/14：   97甲5期公债付息     15.75亿台币
       08/16：   91甲7期公债付息        15亿台币
       08/22：  100甲8期公债付息     11.25亿台币
       08/24：  101甲8期公债付息      9.75亿台币
    --国库券到期550亿台币。
      08/06：财102-12期国库券到期，金额250亿台币。
      08/13：财102-9期国库券到期，金额300亿台币。
    
    
    **紧缩因素： 
    --8/4：财政部发行103/12期30年公债，预定金额350亿元，7/30标售。
    --8/14：财政部发行103-8期182天国库券，金额预定数额200亿元，期限期，8/13标售。
   *--8/4：台湾央行月度标售一年期定存单，金额为1,200亿台币。
   *--8/11：台湾央行月度标售两年期定存单，金额为200亿台币。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完)
    注：*表新增或更新。

 (记者 高洁如; 审校 董永年)
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