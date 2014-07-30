欧元债市：主要欧元区公债收益率下跌，西班牙通胀数据疲软

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
对于欧洲央行终将通过购买债券的方式印钞的押注，已经打压欧元区公债收益率全线下跌。
“欧洲央行需要在年底实施QE的可能性大大增加，”荷兰国际集团(ING)的资深利率分析师Alessandro Giansanti称。
德国10年期公债收益率 持平在1.12%，周四曾触及纪录低位1.11%。Giansanti称若这样的水准适当反映基本面的话，则德国经济应该是处于衰退，但事实并非如此。因此这显示市场预期推出QE的机率相当高。
西班牙10年期公债 收益率跌1个基点至2.47%，意大利10年期公债收益率 跌至2.64%，均距离周四所创的纪录低位不远。
市场担忧欧美进一步制裁俄罗斯后，欧元区经济或许会因与俄罗斯的贸易往来而受到冲击，这样的担忧也强化对欧洲央行放宽政策的预期。
荷兰合作银行的分析师建议投资者利用制裁题材，押注顶级评级的长期公债收益率将下跌，向短期利率水准进一步靠拢。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/田建华; 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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