欧元债市：主要欧元区公债收益率下跌，西班牙通胀数据疲软

对于欧洲央行终将通过购买债券的方式印钞的押注，已经打压欧元区公债收益率全线下跌。

“欧洲央行需要在年底实施QE的可能性大大增加，”荷兰国际集团(ING)的资深利率分析师Alessandro Giansanti称。

德国10年期公债收益率 持平在1.12%，周四曾触及纪录低位1.11%。Giansanti称若这样的水准适当反映基本面的话，则德国经济应该是处于衰退，但事实并非如此。因此这显示市场预期推出QE的机率相当高。

西班牙10年期公债 收益率跌1个基点至2.47%，意大利10年期公债收益率 跌至2.64%，均距离周四所创的纪录低位不远。

市场担忧欧美进一步制裁俄罗斯后，欧元区经济或许会因与俄罗斯的贸易往来而受到冲击，这样的担忧也强化对欧洲央行放宽政策的预期。

荷兰合作银行的分析师建议投资者利用制裁题材，押注顶级评级的长期公债收益率将下跌，向短期利率水准进一步靠拢。(完)

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