《路透晚报》--7月30日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：日经指数连四升，企业财报强劲抵消工业生产疲软利空
日本股市日经指数周三震荡收高，为连续第四日上扬，本田汽车和Tokyo Electron等企业财报强劲，盖过了工业产出数据疲软的影响。日经指数收升0.2%至15,646.23点，为1月23日以来最高收盘价。东证股价指数涨0.1%至1,292.24点。
--中国股市：沪综指小幅收低终止六连涨，地产、电力板块出现回调拖累大盘
中国股市沪综指小幅收低，终止此前连续六天上涨。今日股指受中石油、中石化冲高带动盘中冲击年内高点2,194.57点，但板块分化特征明显，地产、电力板块走弱对大盘形成拖累。分析师指出，周永康事件对石油石化板块的市场预期有所改善，但该板块成长性较差，难以带动大盘持续走强。沪综指收报2,181.243点，跌1.949点或0.09%。
--香港股市：恒指连续第七个交易日上升，地产股领涨
香港股市恒生指数创下三年半新高，主要地产股领涨，因投资者押注上半年财报表现优异。恒生指数连续第七个交易日上涨，今日收高0.4%，报24,732.21点。恒生国企指数微跌0.03%。
--全球汇市：欧元兑美元跌破1.34，关注美联储会议和美国GDP数据
欧元兑美元跌破1.34美元，为去年11月以来首见，稍晚德国公布通胀率数据，可能会给欧洲央行进一步宽松政策增添理由。欧元/美元触及八个月新低1.3395美元，之后回升至1.3400美元，日内下跌约0.1%。美元指数触及六个月高位81.283。美元兑日圆触及三周高点102.19。
--欧元债市：主要欧元区公债收益率下跌，西班牙通胀数据疲软
德国、西班牙和意大利公债收益率(殖利率)接近纪录低点，数据显示7月西班牙消费者物价降幅大于预期，欧洲央行持续面临进一步放宽货币政策的压力。德国10年期公债收益率持平在1.12%，周四曾触及纪录低位1.11%。西班牙10年期公债收益率跌1个基点至2.47%，意大利10年期公债收益率跌至2.64%，均距离周四所创的纪录低位不远。
--国际油市：布兰特原油盘旋在107.60美元附近，市场关注美国经济数据
布兰特原油盘旋在107.60美元附近的窄幅区间，投资者关注美国数据和美联储政策决议，盼从中寻找更多价格走向的线索。0816GMT，布兰特原油9月合约跌0.04美元，报每桶107.68美元。美国原油9月合约涨0.52美元，报101.49美元。
--金属期市：期铅行情走跌，技术因素引发获利了结
期铅价格下跌，因技术指标转弱，且本月先前升幅已达5%，促使投资者获利了结。0819GMT，LME三个期铅下跌1.54%至2,232美元，延续上日跌1.4%走势。LME期铜跌0.23%至7,065.50美元。
--全球金市：金价在1,300美元下方窄幅交投，静待FED决议和重要数据
金价在每盎司1,300美元下方的狭窄区间内交投，投资者紧张等待美联储会议结束，以判断联储对美国经济及货币政策的看法。金价还受到美元汇价的压制。美元兑一篮子主要货币持于六个月高位附近，因预期美联储声明基调强硬。0824GMT，现货金报每盎司1,298.64美元，美国期金上涨0.2%至1,298.5美元。 (完)
(编译 李春喜; 审校 龚芳)