《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
*工商时报：
--矽品 、联电 法人并未全然看空，认为半导体族群股价只是休息，而非翻空。
--封测大厂日月光半导体 上日召开法人说明会，第二季集团合并获利50.94亿台币、季增48.2%优于预期，第三季因进入接单旺季，集团合并营收有机会季增15%并改写历史新高。
--合库金控 将新开发四万名中小企金客户。合库金董事长廖灿昌透露，合库将由大型企金大举转进中小企金，目标是今年底前对成立已满三年、资本规模1,000-5,000万台币的中小企业，放款新增300亿台币。
*经济日报：
--金管会拟双管齐下整顿外资券商报告争议，外资报告喊空或喊多个股消息、造成股价异常波动现象，将销声匿迹，以后涉个股报告内容被媒体揭露后，外资券商须主张著作权，并在公开观测站澄清。
--中华电信 董事长蔡力行挥大刀，严格检讨资本支出及资源分配，大砍今年资本支出达一成，最低可能达360亿台币，但行动网路支出未减。蔡力行强调，今年将加速4G建设，明年底前4G网路涵盖要达90%。
--今日将任满一年的金管会主委曾铭宗上日表示，让银行的理财业务不局限在台湾，建立台湾成为亚太地区的理财中心，是金管会当前政策的重点。为此，继银行、证券之后，国际保险业务分公司（OIU）的规范订9月报行政院，今年底前上路。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。