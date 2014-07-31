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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月31日

*工商时报：

--矽品 、联电 法人并未全然看空，认为半导体族群股价只是休息，而非翻空。

--封测大厂日月光半导体 上日召开法人说明会，第二季集团合并获利50.94亿台币、季增48.2%优于预期，第三季因进入接单旺季，集团合并营收有机会季增15%并改写历史新高。

--合库金控 将新开发四万名中小企金客户。合库金董事长廖灿昌透露，合库将由大型企金大举转进中小企金，目标是今年底前对成立已满三年、资本规模1,000-5,000万台币的中小企业，放款新增300亿台币。

*经济日报：

--金管会拟双管齐下整顿外资券商报告争议，外资报告喊空或喊多个股消息、造成股价异常波动现象，将销声匿迹，以后涉个股报告内容被媒体揭露后，外资券商须主张著作权，并在公开观测站澄清。

--中华电信 董事长蔡力行挥大刀，严格检讨资本支出及资源分配，大砍今年资本支出达一成，最低可能达360亿台币，但行动网路支出未减。蔡力行强调，今年将加速4G建设，明年底前4G网路涵盖要达90%。

--今日将任满一年的金管会主委曾铭宗上日表示，让银行的理财业务不局限在台湾，建立台湾成为亚太地区的理财中心，是金管会当前政策的重点。为此，继银行、证券之后，国际保险业务分公司（OIU）的规范订9月报行政院，今年底前上路。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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